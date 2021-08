OPPO RAM Expansion arriva in Italia: tutti gli smartphone supportati

Dopo vivo, anche OPPO ha dato ufficialmente il via al programma RAM Expansion, pensato per ridurre il calo di prestazioni sugli smartphone. È una tecnologia che esiste da anni nel mondo computer, ma che si sta affacciando solo ora in quello degli smartphone. Soprattutto per marketing e per vendere i numeri, sono diversi i produttori che hanno alzato l'asticella in fatto di RAM. Basti vedere i gaming phone di ultima generazione, come ROG Phone 5, Red Magic 6 e Lenovo Legion Duel 2, tutti con una variante XXL da ben 18 GB di RAM. Ma nel frattempo c'è anche chi pensa a come sfruttare meglio i numeri più modesti che si hanno sugli smartphone standard, specialmente quelli più tipicamente mid-range.

OPPO annuncia gli smartphone che avranno la RAM Expansion in Italia

Per tutti i dettagli sul concetto di RAM virtuale e su come funziona questa novità, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. Per riassumere, si tratta di una tecnica che permette di sfruttare la memoria ROM, quella che usiamo per salvare i file, per aumentare i GB di RAM. In questo modo, la RAM può “allargarsi” all'evenienza qualora il sistema rilevasse la necessità, dandogli un boost per migliorare le prestazioni. Ed infatti OPPO pone l'accento proprio su tre aspetti primari: ridurre i lag, avviare più rapidamente le app e far eseguire fluidamente più applicazioni assieme.

Ma quali saranno gli smartphone a beneficiare di questa novità? Tramite un comunicato ufficiale, OPPO ha annunciato l'introduzione della tecnologia RAM Expansion in Italia a bordo dei seguenti dispositivi:

Find X3 Neo

Find X3 Lite

A94 5G

A74 4G e 5G

A54 5G

A questi va ad aggiungersi Find X2 Pro. Il tutti i casi la funzione per la RAM virtuale arriva tramite un aggiornamento del firmware. La lista fa riferimento al mercato italiano e sicuramente verrà espansa nel corso del tempo.

Dopo aver aggiornato il software all'ultima versione, è possibile trovare la funzione di espansione della RAM nella sezione “Informazioni sul telefono”, all'interno delle “Impostazioni”. Per attivarla e usufruire di una maggiore capacità di elaborazione dei dati, basta selezionare la quantità di RAM virtuale da aggiungere e riavviare il telefono.

