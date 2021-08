Top 10 Antutu: ecco gli smartphone più potenti di Luglio 2021

Nuovo mese, nuova classifica Antutu: dopo aver visto quella di giugno, adesso scopriamo gli smartphone più potenti di luglio 2021. Anche in questo caso, il team Antutu ci fornisce due liste di top 10: una per gli smartphone top di gamma ed una per quelli più tipicamente mid-range. Tuttavia, non aspettatevi grandi sorprese, dato che fra giugno e luglio non ci sono state presentazioni degne di note in merito di smartphone che puntano alle performance.

La classifica Antutu di luglio 2021 conferma i capostipiti di mercato

Partendo dalla top 10 Antutu per i top di gamma, il podio è nuovamente occupato dal trittico composto da Black Shark 4 Pro, Red Magic 6 Pro e OnePlus 9 Pro. Non cambia nemmeno il resto della classifica, contenente smartphone quali OPPO Find X3 Pro, Realme GT, OnePlus 9, vivo X60 Pro+, iQOO 7 e Xiaomi Mi 11 Ultra. L'unica variazione è l'ingresso in classifica di Meizu 18 che prende così il posto del gaming phone ROG Phone 5. In ogni caso, è una classifica completamente predominata dal potente Snapdragon 888 di Qualcomm. Senza contare che da agosto assisteremo ai primi smartphone con Snapdragon 888+, a partire da Honor Magic 3, il cui ingresso in classifica pare scontato.

Passando alla top 10 Antutu relativa ai mid-range, anche in questo caso il podio è nuovamente preso da Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Honor 50 e 50 Pro. In tutti e tre i casi sono smartphone basati su Snapdragon 780G, chipset potente ma sfortunato a causa della scarsa disponibilità. Sotto al podio ci sono ancora OPPO Reno 6 5G, Redmi 10X 5G, Realme Q3 Pro Carnival Edition, iQOO Z3 e Huawei Nova 8 e 8 Pro. C'è un nuovo ingresso in questa graduatoria, ovvero OPPO K9 5G, ma a parte questo si nota una certa predominanza delle soluzioni Qualcomm. Snapdragon 780G, 778G, 768G, ma anche MediaTek, con Dimensity 900 e 820, e Huawei con il “vecchio” Kirin 985.

