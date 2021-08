Xiaomi top in Europa: per la prima volta supera Samsung ed Apple

A ridosso dell'annuncio dell'evento di agosto (forse palcoscenico di Mi MIX 4 e Mi Pad 5) arrivano altre novità per la casa di Lei Jun, riportate anche dallo stesso CEO tramite il social Weibo. Xiaomi ha tagliato un nuovo traguardo: per la prima volta è in cima alla classifica dei migliori produttori in Europa, superando perfino colossi del calibro di Samsung ed Apple.

Xiaomi sopra Samsung ed Apple in Europa: un nuovo traguardo!

Il nuovo report pubblicato da StrategyAnalytics fa riferimento alle spedizioni di smartphone del Q2 2021, con dettagli sulla quota di mercato dei rispettivi brand e la crescita di anno in anno. Per la prima volta Xiaomi è in cima alla classifica in Europa, con 12.7 milioni di dispositivi spediti, una quota del 25.3% ed una crescita YoY del 67.1%. Inoltre, sempre secondo il rapporto, la ripresa del mercato degli smartphone ha riguardato la crescita della domanda sia per quanto riguarda modelli 4G che device votati al 5G.





Insomma, sembra che il secondo trimestre del 2021 sia andato particolarmente bene per il settore, segno di una ripresa dopo il crollo del 2020 (legato alla situazione sanitaria).

