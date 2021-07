OPPO Find X2 Pro: arriva la Virtual RAM in Italia, come attivarla

Il trend del momento – anche se non è ancora arrivato come un fiume in piena anche alle nostre latitudini – è di certo quello della RAM virtuale, tecnologia che permette di espandere la memoria andando oltre quella fisica installata a bordo degli smartphone. L'ultimo ad aggiungersi alla lista dei dispositivi supportati è OPPO Find X2: il nuovo aggiornamento in India ha introdotto il supporto alla Virtual RAM.

Aggiornamento 17/07: anche OPPO Find X2 Pro in Italia ha iniziato a ricevere l'aggiornamento con la Virtual RAM. Vi spieghiamo come attivarla in fondo all'articolo.

La Virtual RAM arriva anche a bordo di OPPO Find X2 con il nuovo aggiornamento (in India)

L'aggiornamento porta l'ex flagship di OPPO alla versione software CPH2023_11.C.68, il quale arriva con un peso di circa 812 MB. Oltre alle patch di giugno 2021 gli utenti hanno trovato ad attendersi una nuova voce nelle impostazioni. Tramite il supporto alla Virtual RAM ora è possibile scegliere di espandere virtualmente la memoria RAM di OPPO Find X2 fino a 3/5/7 GB.

Ma quando arriverà da noi? Una volta pubblicato l'aggiornamento, è solo questione di tempo prima che il supporto alla Virtual RAM arrivi anche negli altri paesi (compreso il nostro). Stando alle ultime novità sembra che la funzione RAM+ sia in arrivo anche su altri dispositivi della compagnia, come la serie Reno 5 e i modelli A74 e A94.

OPPO Find X2 Pro: arriva l'aggiornamento con la Virtual RAM in Italia, come attivarla | Aggiornamento 17/07

Le nostre speranze sono state esaudite ed OPPO ha iniziato il roll out dell'aggiornamento CPH2025_11_C.68 (come potete vedere le sigle finali sono uguali) per OPPO Find X2 Pro anche in Italia. Cosa vuol dire questo? Che oltre alle sempre utili patch di sicurezza aggiornate a giugno 2021, viene introdotta finalmente la Virtual RAM anche per questo modello.

Ma come possiamo attivare la Virtual RAM su OPPO Find X2 Pro? Una volta effettuato l'update, dal peso di circa 630 MB, vi basterà andare in Impostazioni, poi in Info Telefono ed infine in RAM. Lì potrete scegliere, come sul Find X2, di espandere la RAM fino a 3/5/7 GB. Subito in seguito all'aggiornamento, la RAM sarà settata di default a 3 GB in più, ma potrete sia disattivarla, sia aumentarla e bisognerà riavviare lo smartphone per rendere la modifica effettiva.

