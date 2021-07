Black Shark 4 Lite è nell’aria? Un leaker getta l’amo

Se ben ricordate, già al debutto degli attuali modelli della serie si vociferava di una versione Lite. In quell'occasione tanti sono caduti nella “trappola” del doppio chipset – Snapdragon 870 e 888 – in realtà riservati alla variante standard e alla controparte Pro. Tuttavia si ritorna a parlare del presunto Black Shark 4 Lite: il noto leaker cinese DigitalChatStation si è lasciando andare ad una sua solita riflessione ambigua, che non può non suscitare una certa curiosità (e tante domande).

Black Shark 4 non ha ancora finito: in arrivo anche una versione Lite?

L'insider ha appressato Black Shark 4 Pro, ma ha comunque criticato l'assenza di un display da 7.1″ 2K come quello a bordo del precedente 3 Pro. Per lui il pannello attuale è troppo piccolo ma “conferma” che non ci sono piani per una versione dotata di uno schermo maggiorato; tuttavia svela che nel corso della seconda metà del 2021 dovremmo sentire ancora parlare di Black Shark 4 con versioni minori.

A questo punto è lecito farsi alcune domande: sta parlando di una variante più economica del modello Pro, magari con tagli di memoria più contenuti? A questo punto sarebbe inutile un riferimento al display. Di conseguenza è facile intravedere un riferimento ad un possibile Black Shark 4 Lite.

Il presunto dispositivo dovrebbe vedere la luce prossimi mesi ma ovviamente manca una conferma dalla casa cinese e lo stesso leaker fa il vago (come al solito). Quindi restiamo con il beneficio del dubbio ma non appena ci saranno novità aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli!

