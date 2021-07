Teclast M30 Pro: 4G e Android 10 a prezzo stracciato | Coupon

Dopo aver debuttato pochi mesi fa su Banggood, il tablet 4G Android 10 low budget Teclast M30 Pro vede ora il suo prezzo raggiungere il minimo storico sullo store grazie a questo nuovo codice sconto dedicato.

Aggiornamento 18/07: nuovo codice sconto per il tablet 4G entry level di Teclast. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Teclast M30 Pro: tutto quello che c'è da sapere sul tablet low budget con 4G e Android 10

Design e caratteristiche

Il tablet Teclast M30 Pro arriva con un corpo in metallo da 240 x 167 x 9.4 mm, del peso di 580 grammi; a bordo troviamo un ampio display IPS da 10.1″ con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel), perfetto per godere dei contenuti multimediali. A proposito di questi ultimi, un altro vantaggio è dato dalla configurazione a doppio speaker, feature sempre gradita.

Scheda tecnica

A muovere il tablet troviamo il chipset Helio P60, soluzione octa-core fino a 2.0 GHz con grafica Mali-G72, 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna eMMC (espandibile tramite microSD). Non manca poi il supporto LTE 4G, con tanto di banda 20; presente anche il GPS/Glonass/Galileo/BDS, Bluetooth 4.2 e Wi-Fi Dual Band.

La fotocamera principale è un'unità da 8 MP mentre frontalmente trova spazio un sensore da 5 MP per le videochiamate e i selfie. Il software è basato su Android 10 mentre la batteria è una capiente unità da 7.500 mAh, in grado di offrire fino a 9 ore di riproduzione video in streaming (secondo quanto riportato dalla stessa casa cinese). La ricarica avviene tramite una porta Type-C.

Codice sconto Teclast M30 Pro: prezzo e disponibilità

Il tablet 4G Android 10 Teclast M30 Pro è al minimo storico sullo store Banggood in offerta con codice sconto ad un prezzo particolarmente accessibile e con tanto di spedizione dall'Europa (gratis). In basso trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

