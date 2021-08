OnePlus Nord N10 si aggiorna a OxygenOS 11.0.1: novità e download

È periodo di aggiornamenti per OnePlus: dopo la serie 8 e 8T, Nord, Nord 2 e Nord CE, anche OnePlus Nord N10 si aggiorna e lo fa alla OxygenOS 11.0.1. Arriva un nuovo update anche su uno dei modelli più economici del brand, rimarcando la volontà di mantenere aggiornati anche i non top di gamma. Nonostante riceverà un solo major update, Nord N10 riceve una nuova versione della OxygenOS che porta con sé migliorie generiche (ma utili) al sistema. In primis l'aggiornamento delle patch di sicurezza Android alla loro ultima versione, ma non solo.

L'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.1 arriva su OnePlus Nord N10

Ecco il changelog completo:

Sistema Migliorate le prestazioni di sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a agosto 2021

Connettività Migliorata la connessione ad internet e ottimizzato il segnale Wi-Fi



Con un peso di circa 179 MB, l'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.1 sta arrivando anche in Europa su OnePlus Nord N10. Perciò non dovreste attendere ancora molto per riceverlo, ma nel caso seguite questa guida dove vi spiego come ricevere subito tutti gli update. Oppure potete scaricarlo ed installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

