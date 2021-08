OnePlus Nord CE si aggiorna alla OxygenOS 11.0.6.6: tutte le novità | Download

Continua la sequela di aggiornamenti OnePlus, che adesso sta portando la più recente OxygenOS 11.0.6.6 su OnePlus Nord CE. Presentato al pubblico lo scorso giugno, è un modello 5G ma dedicato a chi vuole spendere un po' meno che per il modello principale Nord. Da quando è stato rilasciato sugli scaffali, ha già ricevuto 5 aggiornamenti, segnale che l'azienda vuole supportarlo quanto più possibile, almeno nell'immediato. Un aggiornamento che introduce patch di sicurezza più recenti, così come migliorie per la fotocamera.

La OxygenOS 11.0.6.6 arriva a bordo di OnePlus Nord CE

Ecco il changelog completo:

Sistema Migliorate le prestazioni di sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a luglio 2021 Aggiornato il pacchetto Google GMS a giugno 2021

Fotocamera Ottimizzati gli effetti della fotocamera per scattare foto migliori



L'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.6.6 per OnePlus Nord CE è in fase di roll-out in tutto il mondo, compresa l'Europa. Qualora non l'aveste ancora ricevuto, seguite questa guida per accelerare il roll-out di tutti gli aggiornamenti. Altrimenti potete scaricarlo ed installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu