OnePlus 8 e 8T si aggiornano: tutte le novità della OxygenOS 11

Il team OxygenOS ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento software riguardante gli ex top di gamma OnePlus 8, 8 Pro ed 8T. L'update è in formato stabile e porta con sé diverse novità, a partire dall'introduzione del supporto alle cuffie true wireless OnePlus Buds Pro. Ma non solo, perché l'aggiornamento aggiunge la funzione di screenshot per l'Always-On Display, Bitmoji AOD e le ultime patch di sicurezza Android. C'è anche l'aggiunta del OnePlus Store, ma è una novità che riguarda solamente l'India.

Un nuovo aggiornamento OxygenOS 11 giunge sulla serie OnePlus 8 e 8T

Ecco il changelog completo:

Sistema • Supporto per OnePlus Buds Pro con nuove potenti funzionalità • Aggiunta la funzione screenshot per AOD • Risolto il problema del malfunzionamenti dei gesti di navigazione in alcune schermate • Stabilità del sistema migliorata e problemi noti risolti • Patch di sicurezza Android aggiornata a 2021.08 Fotocamera • Ottimizzato l'effetto della modalità Ritratto della fotocamera anteriore OnePlus Store • Un modo intuitivo e conveniente per gestire il tuo account OnePlus, ottenere supporto di facile accesso, scoprire entusiasmanti vantaggi riservati ai membri e acquistare prodotti OnePlus. (Si prega di notare che può essere disinstallato). Ambient Display • Bitmoji AOD appena aggiunto, progettato in collaborazione con Snapchat, che animerà il display ambientale con il tuo avatar Bitmoji personale. Il tuo avatar si aggiornerà durante il giorno in base alla tua attività e alle cose che accadono intorno a te (Percorso: Impostazioni – Personalizzazione – Fai clic su Ambient Display – Bitmoji)

L'aggiornamento OxygenOS 11.0.8.8 per OnePlus 8 e 8 Pro e quello 11.0.10.10 per 8T è in fase di rilascio OTA anche in Europa. Potreste dover attendere ore o giorni prima di riceverlo: se non volete attendere, seguite questa guida per ricevere subito gli aggiornamenti OxygenOS. In alternativa, potete scaricarlo ed installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

