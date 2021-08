OnePlus Nord si aggiorna alla OxygenOS 11.1.5.5: tutte le novità | Download

Dopo Nord 2, anche il precedente OnePlus Nord sta ricevendo il nuovo aggiornamento software alla OxygenOS 11.1.5.5. Un aggiornamento che introduce alcune novità, a partire dalle più recenti patch di sicurezza di agosto. Ma non solo, perché l'update migliora anche le funzionalità legate alla modalità Always-On Display, fra cui l'aggiunta della feature Bitmoji AOD.

Arriva l'aggiornamento OxygenOS 11.1.5.5 su OnePlus Nord

Ecco il changelog completo:

Sistema Patch di sicurezza Android aggiornata al 2021.08 Stabilità del sistema migliorata

Ambient Display Aggiunta la funzione screenshot per AOD Aggiunte Bitmoji AOD, progettato in collaborazione con Snapchat, che animerà il display ambientale con il tuo avatar Bitmoji personale. Il tuo avatar si aggiornerà durante il giorno in base alla tua attività e alle cose che accadono intorno a te (Percorso: Impostazioni – Personalizzazioni – Orologio sul display ambientale – Bitmoji)



L'aggiornamento OxygenOS 11.1.5.5 sta venendo rilasciato via OTA per i possessori di OnePlus Nord, anche in Europa. Dovreste riceverlo a momenti, ma in caso contrario vi consiglio questa guida per accelerare il roll-out degli aggiornamenti. In alternativa, potete scaricarlo ed installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu