OnePlus Nord 2 si aggiorna e risolve alcuni problemi

A meno di un mese dal suo debutto ufficiale, OnePlus Nord 2 sta iniziando a ricevere il suo terzo aggiornamento software della OxygenOS 11. Sia con il primo che con il secondo update avevamo visto diverse ottimizzazioni di sistema, della fotocamera e della connettività. Questa volta siamo di fronte al roll-out dell'aggiornamento OxygenOS 11.3.A.09, il cui obiettivo è quello di ottimizzare ulteriormente questi aspetti e non solo.

OnePlus Nord 2 riceve un nuovo aggiornamento OxygenOS 11

Ecco il changelog completo:

Sistema • Ottimizzata la funzione di notifica per l'app Community • Migliorata la stabilità di sistema e risolti alcuni problemi noti Fotocamera • Ottimizzata ulteriormente l'esperienza HDR • Ottimizzate ulteriormente le prestazioni della fotocamera Rete • Risolto il problema che non permetteva di abilitare l'hotspot Wi-Fi Galleria • Ottimizzati gli effetti UI, per una migliore esperienza • Migliorata la velocità di caricamento dell'anteprima delle foto

Il roll-out della OxygenOS 11.3.A.09 è partito su scala globale per tutti i possessori di OnePlus Nord 2, anche se come sempre sarà un roll-out graduale. Potreste dover attendere ancora ore se non giorni prima di riceverlo, ma se proprio non volete aspettare potete scaricare ed installare l'aggiornamento manuale (a vostro rischio e pericolo). In alternativa, vi consiglio di utilizzare questa guida per accelerare l'arrivo degli aggiornamenti sul vostro OnePlus.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu