OnePlus Nord 2 si aggiorna alla OxygenOS 11.3.A.07: tutte le novità

Dopo i primissimi aggiornamenti, OnePlus Nord 2 comincia finalmente a stabilizzarsi: in queste ore è in fase di rilascio la OxygenOS 11.3.A.07, con alcune novità per il comparto fotografico, varie migliorie ed un'esperienza generale maggiormente ottimizzata.

OnePlus Nord 2 riceve l'aggiornamento alla OxygenOS 11.3.A.07: che cosa cambia

La versione software OxygenOS 11.3.A.07 presenta un changelog simile a quello dell'attuale firmware (in alcuni punti): probabile che la compagnia cinese abbia riproposto i medesimi miglioramenti, accompagnati da altri fix. Inoltre è stato introdotto anche il supporto alla nuove cuffie Buds Pro, fresche di lancio proprio insieme a Oneplus Nord 2. Di seguito trovate il changelog completo.

Sistema • Aggiunto il supporto alle cuffie OnePlus Buds Pro, con nuove potenti funzionalità • Aggiunto il supporto per il controllo della musica con SCREEN OFF GESTURES • Ottimizzata l'esperienza di sblocco tramite impronte digitali Fotocamera • Nuova modalità Ultra Resolution: attiva questa funzione per rendere più chiari i dettagli dell'immagine • Ottimizzata la funzione di Bellezza AI, in grado di ritoccare automaticamente le foto in base al colore e alle preferenze della tua pelle • Migliorata la velocità di caricamento dell'anteprima delle immagini Rete • Miglioramento delle prestazioni e della stabilità dei trasferimenti di rete

Il nuovo aggiornamento alla OxygenOS 11.3.A.07 per OnePlus Nord 2 arriva con un peso di 242 MB ed è attualmente in fase di rilascio: per il flash manuale, qui trovate il download (si tratta dell'update incrementale). Infine vi segnaliamo il nostro articolo dedicato al download delle varie versioni della OxygenOS 11 e la nostra recensione del nuovo mid-range.

