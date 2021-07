OnePlus Nord 2 riceve il suo primo aggiornamento… ma qualcosa non quadra

Il nuovo smartphone della casa cinese è appena stato lanciato in Europa e in Italia ed è attualmente in fase di preordine. Nonostante ciò OnePlus Nord 2 ha già ricevuto il suo primo aggiornamento, che porta il software alla versione OxygenOS 11.3 A05: andiamo a scoprire tutti i dettagli dell'update, insieme ad un simpatico easter egg sicuramente non voluto.

OnePlus Nord 2 riceve l'aggiornamento alla OxygenOS 11.3 A.05: ecco le novità

L'aggiornamento alla OxygenOS 11.3 A.05 per OnePlus Nord 2 è attualmente in fase di rilascio in tutto il territorio EEA, Italia compresa, con tutta una serie di ottimizzazioni e migliorie. Le novità riguardano sia elementi del sistema (come la luminosità automatica e il lettore d'impronte) che la fotocamera. Tra parentesi, nelle impostazioni dello smartphone è presente un simpatico errore.

Ringraziamo il nostro Dario Caliendo ed il suo occhio di falco.

A quanto pare l'update ha ampliato la RAM del nostro Nord 2, facendola schizzare a 120 GB: un vera sciccheria che fa pensare subito al potenziale della Virtual RAM, la novità che a breve vedremo a bordo della stragrande maggioranza degli smartphone. Scherzi a parte è chiaro che ci troviamo di fronte ad un piccolo errore: niente di preoccupante dato che il dispositivo – tecnicamente – non è ancora nella mani degli utenti consumer.

Sistema Ottimizzato l'algoritmo per la luminosità automatica Ottimizzata l'esperienza di sblocco con impronte digitali Risolto il problema di errore della connessione Wi-Fi nell'interfaccia dell'installazione guidata Stabilità del sistema migliorata



Telecamera Modalità Ultra Resolution aggiunta: attiva questa funzione per rendere più chiari i dettagli dell'immagine Ottimizzata la funzione di Bellezza AI, in grado di ritoccare automaticamente le foto in base al colore della pelle e alle preferenze Prestazioni dell'applicazione migliorate



Rete Migliorate le prestazioni e la stabilità dei trasferimenti di rete



Il nuovo aggiornamento alla OxygenOS 11.3 A05 per OnePlus Nord 2 arriva con un peso di 285.8 MB ed è attualmente in fase di roll out: per gli interessati, qui trovate il download (ma si tratta dell'update incrementale). Per concludere vi segnaliamo il nostro articolo dedicato al download delle varie versioni della OxygenOS 11. Quando il dispositivo sarà nelle mani degli utenti e comincerà a ricevere i suoi update di sistema, è qui che troverete gli ultimi firmware disponibili. Infine, se volete saperne di più sul novo arrivato date un'occhiata alla nostra recensione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu