RedmiBook Pro Global è ufficiale… ma meglio la versione cinese

Dopo aver portato RedmiBook 15 fuori dalla Cina, Xiaomi passa ora anche al modello RedmiBook Pro: la versione Global è stata appena lanciata in India, anche se con alcune rinunce rispetto alla versione cinese. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

RedmiBook Pro Global (2021) ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design e display siamo ben lontani rispetto alla versione Pro cinese, che abbiamo imparato ad apprezzare anche grazie alle varie offerte dedicate (sia per il modello da Pro 15 che Pro 14). Le cornici non sono per nulla ottimizzate (specialmente quella inferiore) e il display è un'unità LCD da 15.6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e refresh rate standard. Lungo la cornice superiore trova spazio una fotocamera HD per le videochiamate.

Specifiche tecniche

Per quanto riguarda le specifiche, RedmiBook Pro Global monta un processore Intel Core i5-11300H, accompagnato da 8 GB di RAM DDR4-3200 e 512 GB di storage SSD. La parte grafica è affidata alla scheda Iris Xe mentre per la batteria si parla di circa 10 ore di autonomia. Lato software troviamo Windows 10 e sono presenti sia il supporto DTS Audio che il Wi-Fi 5 ed il Bluetooth 5.0.

RedmiBook e-Learning Edition

Oltre al modello Pro Xiaomi ha lanciato anche RedmiBook e-Learning Edition, versione dal design invariato (15.6″ Full HD) ma equipaggiato con un processore di undicesima generazione Intel Core i5- 1115G4.

RedmiBook Pro Global: prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo di RedmiBook Pro Global, il terminale sarà in vendita in India a partire dal 6 agosto, a circa 566€ al cambio (49.999 rupie). Per quanto riguarda la variante RedmiBook e-Learning Edition, il periodo di uscita è lo stesso mentre il prezzo é di circa 476/510€ al cambio (per le versioni da 8/256 GB e 8/512 GB).

