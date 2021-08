Xiaomi Mijia Robot Pro è il robottino capace di evitare qualsiasi ostacolo | Coupon

Durante il mega evento di marzo 2021 la casa cinese presentò i nuovi smartphone della serie Mi 11 e il suo primo pieghevole, ma anche nuovi laptop, la tanto attesa Mi Band 6 e vari prodotti dedicati alla casa. Tra questi ha fatto capolino anche l'aspirapolvere Xiaomi Mijia Robot Pro, dispositivo che punta alla fascia premium con una serie di caratteristiche di tutto rispetto ed un prezzo interessante grazie a questo codice sconto (con spedizione dall'Europa).

Aggiornamento 30/08: nuovo ribasso per il robot aspirapolvere di Xiaomi, che scende di circa 40€. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi Mijia Robot Pro ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

In termini di design, il dispositivo ricalca quanto visto con le precedenti generazioni a marchio Mijia, ma il tocco di classe c'è e si vede. Il look resta minimale, con linee morbide ed un'elegante colorazione nera. Passando alle sue caratteristiche principali, Xiaomi Mijia Robot Pro punta ad offrire una potenza elevata ed un sistema di mappatura avanzato, che gli consente di evitare praticamente qualsiasi oggetto. Il robottino è equipaggiato con un processore quad-core dotato di doppia NPU, oltre ad un sistema di telecamere ToF 3D e RGB.

Il tutto si traduce in un modulo in grado di mappare l'ambiente circostante tramite un'AI avanzata: in questo modo è possibile avere una pulizia più profonda ed un dispositivo capace di schivare la stragrande maggioranza di ostacoli presenti nell'ambiente.

La potenza di aspirazione arriva fino a 4.000 PA: il robot è in grado di adattare la modalità di pulizia a seconda della stanza, grazie alla capacità di identificare il tipo di pavimento. Completano il quadro un sistema di navigazione LDS, che va a completare in modo ancora più efficace la mappatura della casa, ed una batteria da 5.200 mAh (fino a 250 metri quadrati di autonomia).

Codice sconto Xiaomi Mijia Robot Pro: prezzo e disponibilità

Dopo il debutto in Cina, l'aspirapolvere Xiaomi Mijia Robot Pro arriva anche per noi occidentali con un nuovo ribasso, grazie allo store Banggood, con tanto di spedizione dall'Europa e codice sconto dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon dedicato: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

