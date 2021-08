La serie Honor 50 potrebbe lasciarvi di stucco nella sua nuova colorazione

Ci siamo lasciati alle spalle gli eventi Honor con la consapevolezza che il “nuovo” brand avesse fatto un ottimo lavoro tra mid range e top gamma, a cui non manca nulla, senza dimenticare i tablet. Ma ora pare che l'azienda voglia osare e lanciare la serie Honor 50 in una nuova veste con una colorazione molto particolare, per gli amanti dello stile, mantenendo però le sue caratteristiche hardware.

Honor 50 e 50 Pro: tutto sulla versione Code Edition

Come mostrato già nei vari teaser ufficiali del brand, che mostrano un velo con il logo Honor ripetuto più volte in un argento che definiremmo olografico, i nuovi Honor 50 e 50 Pro Code Edition (nome provvisorio?) si presentano in una veste veramente sgargiante con una back cover tempestata dalla già citata scritta che porta il nome dell'azienda con una trama molto particolare.

E non mancano già i primi mock up per questi dispositivi che vedranno la luce a breve, precisamente il prossimo 30 agosto 2021. Non sappiamo se otterranno accessori dedicati a questa scelta di stile oppure un taglio di memoria particolare e soprattutto, non sappiamo se anche la versione SE avrà tale cambiamento. Certo è che la serie Honor 50 vuole stupire con il suo design già molto particolare nelle versioni standard.

Nel caso foste curiosi di conoscere la scheda tecnica dei due, ve la lasciamo qui sotto:

Honor 50

Display curvo AMOLED da 6,57″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9, refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e densità di 392 PPI

dimensioni di 159,96 x 73,76 x 7,78 mm per 175 g

lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale 2D

SoC Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm

CPU octa-core Kryo 670 (1 x 2,4 GHz + 3 x 2,2 GHz + 4 x 1,9 GHz)

GPU Qualcomm Adreno 642L

8/12 GB di RAM LPDDR4X

128/256 GB di storage UFS 2.2 non espandibile

quad camera da 108+8+2+2 MP f/1.9-2.2-2.4-2.4 con grandangolare, macro e sensore di profondità

selfie camera da 32 MP f/2.2

batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida SuperCharge 66W

supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C

sistema operativo Android 11 e MagicUI 4.2

Honor 50 Pro

Display curvo AMOLED da 6,72″ Full HD+ (2676 x 1236 pixel) in 19.5:9, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e densità di 439 PPI

dimensioni di 163,46 x 74,66 x 8,05 mm per 187 g

lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale 2D

SoC Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm

CPU octa-core Kryo 670 (1 x 2,4 GHz + 3 x 2,2 GHz + 4 x 1,9 GHz)

GPU Qualcomm Adreno 642L

8/12 GB di RAM LPDDR4X

256 GB di storage UFS 2.2 non espandibile

quad camera da 108+8+2+2 MP f/1.9-2.2-2.4-2.4 con grandangolare, macro e sensore di profondità

selfie camera da 32+12 MP f/2.2/2.4 con grandangolare a 100°

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida SuperCharge 100W

supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C

sistema operativo Android 11 e MagicUI 4.2

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu