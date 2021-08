Huawei Watch 3: per pagare basta sfregare le dita, ma non per tutti

Il Huawei Watch 3 è uno dei wearable più ambiziosi attualmente sul mercato. Totalmente rivisto nel software e per certi versi anche nel design, si avvale ora di importanti novità che lo rendono più semplice da usare. Infatti, con Huawei Watch 3 si potrà effettuare pagamenti o gestire le chiamate utilizzando delle gesture molto semplici ma molto intelligenti.

Huawei Watch 3: ecco come funzionano le gesture di pagamento e chiamata

Secondo quanto riportato dall'account ufficiale di Huawei su Weibo, le nuove gesture introdotte per il Watch 3 (e presumibilmente anche per 3 Pro), permettono di semplificare la vita di chi li indossa. Infatti, se avete necessità di pagare ma non potete perdere tempo a gestire tutto dal quadrante, basterà sollevare il polso e sfregare le dita per attivare AliPay e pagare senza problemi.

Ma non solo pagamenti, visto che anche andare in bicicletta o fare attività fisica diventa più intelligente. Questo perché Huawei Watch 3 ha due comodissime gesture per gestire le chiamate mentre si svolgono determinate attività. Volete rispondere ma non volete fermarmi mentre correte? Vi basterà aprire la mano per avviare la telefonata. Se invece proprio non potete, vi basterà stringere la mano a pugno e piegare il polso (ideale per chi ha le mano sui manubri) e la chiamata terminerà.

Insomma, tutto diventa molto più comodo grazie a semplici piccoli gesti. Purtroppo, al momento, questa novità è riservata ai modelli in Cina, ma non è escluso che sarà possibile utilizzarli in futuro anche per i nostri modelli, magari sfruttando altri metodi di pagamento. Nel caso comunque voleste conoscere più dettagli su Watch 3 Pro, ve ne lasciamo la recensione.

