Xiaomi Mi Pad 5 non si fa attendere e arriva su Banggood: il risparmio è assicurato!

Mentre siamo in attesa del debutto della versione Global, il nuovo tablet di Xiaomi non si fa di certo attendere ed è già pronto per finire nelle mani degli appassionati del brand ad un prezzo super. Xiaomi Mi Pad 5 debutta anche sullo store Banggood – finalmente! – il offerta con un codice sconto dedicato: il risparmio è assicurato!

Codice sconto Xiaomi Mi Pad 5: risparmia sul nuovo tablet con questo Coupon

Il nuovo tablet di Xiaomi non ha certo bisogno di presentazioni – visto il livello di hype – ma un ripasso è sempre gradito. Stiamo parlando di un terminale di fascia medio-alta, equipaggiato con un display LCD da 11″ con risoluzione 2.5K, refresh rate elevato (120 Hz), HDR10, tecnologia TrueTone e DolbyVision, con un corpo in metallo spesso appena 6.85 mm (e dal paso di 511 grammi). Il resto delle specifiche comprende lo Snapdragon 860, 6/128 GB di memorie (nel caso del modello in promo), 8.720 mAh, ricarica da 33W, Wi-Fi 6, BT 5.2, quattro speaker ed una fotocamera principale da 13 MP.

Il nuovo Xiaomi Mi Pad 5 – nella versione da 6/128 GB, ovviamente China, con firmware in cinese e inglese – debutta su Banggood in offerta con codice sconto. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Siete interessati ad altri tagli di memoria o al Mi Pad 5 Pro? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento su dove comprare il nuovo tablet di Xiaomi!

