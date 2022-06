La nuova ventola per smartphone di Black Shark promette un raffreddamento mai visto prima

Gli appassionati di Xiaomi e di Black Shark saranno bene che il brand votato al gaming non si dedica solo agli smartphone, ma anche agli accessori. Ovviamente anche in questo caso strizza l'occhio ai gamer, con auricolari pensati ad hoc, controller e soluzioni per raffreddare i dispositivi durante le fasi di gioco. La novità di oggi è la nuova ventola di raffreddamento di Black Shark, in arrivo tra pochissimo: forse una novità assoluta che potrebbe essere in grado di portare una vera e propria ventata di freschezza nel panorama degli accessori per smartphone.

Una super ventola di raffreddamento per smartphone da Black Shark

Dopo l'ottimo top di gamma Black Shark 5 Pro (di cui trovate anche la nostra recensione), la compagnia cinese ha deciso di procedere a briglie sciolte. Il prossimo 27 giugno dovrebbe presentare in patria un nuovo accessorio unico, dotato di una capacità mai vista prima. Si tratta infatti della prima ventola di raffreddamento per smartphone Black Shark in grado di ottenere un ribasso delle temperature addirittura fino a 30°.

Diciamo che al momento la casa cinese non ha confermato la natura del prodotto, limitandosi ad annunciare che questa soluzione permetterà di ottenere delle temperature freschissime. Conoscendo Black Shark, di certo non si tratterà di un ventilatore o di un condizionatore; l'ipotesi più plausibile è proprio quella di una ventola di raffreddamento (si tratta di accessori già visti per il brand).

Se questo misterioso prodotto sarà davvero una ventola per smartphone in grado di raffreddare un dispositivo di 30°C, allora – come sottolineato poco sopra – si tratterà del primo dispositivo in grado di ottenere questo risultato. Non resta che attendere il 27 giugno per scoprire tutti i dettagli di questa novità!

