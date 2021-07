Xiaomi mostra come testa i valori SAR dei suoi telefoni

Mesi fa vi ho proposto un video in cui ho analizzato se i valori SAR degli smartphone Xiaomi siano migliorati nel tempo. Da sempre un argomento molto sensibile quando si parla di telefonia, è anche un soggetto difficile da trattare a pieno. Questo perché molte aziende (esclusa Xiaomi) non forniscono molte informazioni specifiche sui valori di radioattività emessi dai propri prodotti. Certo, di tanto in tanto escono degli studi condotti da entità terze che ci rivelano la situazione, ma farebbe sicuramente piacere avere un database di riferimento. Fortunatamente Xiaomi è una se non l'azienda più aperta quando si parla di valori SAR, come dimostra la pagina con tutti i valori per i modelli in commercio.

Valori SAR: ecco i test condotti da Xiaomi nei suoi laboratori

Nel frattempo, sempre Xiaomi ha deciso di soddisfare la curiosità di coloro che vorrebbero scoprire come siano estrapolati questi valori SAR. Innanzitutto, specifichiamo che questo acronimo sta per “Specific Absorption Rate“, in italiano tasso di assorbimento specifico. In poche parole, questo valore indica la quantità di energia che un corpo assorbe quando esposto ad un campo elettromagnetico RF. Qua in Europa questo parametro viene controllato dal CENELEC secondo gli standard IEC, con un limite massimo che è fissato a 2.0 W/kg.

Safety first! This week for #LabTourTuesday our #MiInsider is taking you on a tour of our Specific Absorption Rate (SAR) Lab.



To find out what we do there to ensure your safety, check this out! pic.twitter.com/AWDSgVBMpw — Xiaomi (@Xiaomi) July 7, 2021

I test di Xiaomi vengono condotti in due modi. Il primo si chiama sistema CSAR 3D e sfrutta due modelli che simulano la testa umana e la composizione del corpo umano, comprensivi di tessuti corporei e sensori. Questi ultimi sono incaricati di acquisire i dati relativi alle radiazioni che fuoriescono dallo smartphone utilizzato nei test e di inviarli al PC, dove vengono analizzati tramite software. Il secondo test si chiama sistema DASY ed è svolto tramite un braccio robotico a sei assi che agisce all'interno di un calco corporeo che contiene liquidi e sensori. Il concetto è lo stesso del primo test, ma su scala più ampia (corpo interno anziché la sola testa) e con una maggiore precisione, rispetto vari standard fra cui CE (2.0 W/kg) ed FCC (1.6 W/kg).

