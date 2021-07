Forza 4 diventa 3D e smart con questa versione da Xiaomi YouPin

Tra tanti accessori tech votati al life style, non possono mancare i giochi nel catalogo della compagnia cinese, sia per grandi che per i più piccoli. Un titolo che mette tutti d'accordo quando si parla di partite veloci e regole semplici è di certo Forza 4: se poi diventa 3D e smart grazie a Xiaomi YouPin… ben venga!

Xiaomi YouPin presenta Forza 4 3D e smart: tutto su caratteristiche e prezzo







Il nuovo gioco da tavolo di Xiaomi YouPin si presenta come una versione rinnovata del classico Forza 4 che noi occidentali ben conosciamo (e che ha accompagnato praticamente tutti durante l'infanzia). Il dispositivo arriva con il brand Giiker, marchio specializzato proprio in giochi e accessori smart. Nel caso di questo nuovo prodotto lanciato in crowdfunding su Xiaomi YouPin si tratta di un Forza 4 3D e smart: per vincere bisogna allineare quattro pedine dello colore in orizzontale, verticale, diagonale (anche in in modo “tridimensionale”, come mostrato nell'immagine in basso).

La vera chicca è che non è necessario avere per forza un avversario fisico; se l'utente non trova nessuno con cui giocare è possibile sfruttare l'AI (con vari gradi di difficoltà) per fare una partita “contro il computer”. In alternativa sono presenti anche le sfide online: il dispositivo si collega tramite BT e Wi-Fi e permette di sfidare altri giocatori a distanza. Per concludere, non mancano effetti sonori, luci ed uno stile minimale che ormai contraddistingue la stragrande maggioranza delle produzione di Xiaomi e dei partner.

La versione 3D e smart di Forza 4 è disponibile su Xiaomi YouPin in crowdfunding, al prezzo di circa 46€ al cambio (ossia 359 yuan). Come al solito si tratta di un prodotto lanciato solo in patria e non è dato di sapere se arriverà anche alle nostre latitudini.

