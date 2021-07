OnePlus cerca testimonial con il programma Nord Ambassador

Al di là delle polemiche degli ultimi giorni (qui trovate tutti i dettagli) c'è parecchio hype intorno alla prossima creatura della compagnia cinese. Il modello Nord 2 è ormai alle porte e siamo tutti curiosi di scoprire come si comporterà il primo smartphone MediaTek del brand. Intanto, tramite il forum ufficiale, OnePlus ha annunciato l'arrivo del programma Nord Ambassador, che permette agli utenti di provare i dispositivi della serie ed accedere a privilegi esclusivi.

OnePlus Nord Ambassador: come funziona il nuovo programma

Come anticipato in apertura, l'annuncio arriva dai canali ufficiali di OnePlus ma al momento è ancora tutto molto aleatorio. L'azienda si è limitata ad anticipare alcune caratteristiche dell'iniziativa, senza entrare nel dettaglio. In soldoni, la casa cinese cerca “testimonial” tra gli utenti: il programma OnePlus Nord Ambassador servirà proprio a questo scopo. Le modalità di selezione non sono state ancora confermate, ma OP ha già svelato che i partecipanti potranno provare gratis gli smartphone della gamma Nord (probabilmente anche il nuovo Nord 2 5G) ed accedere a vari benefici, forse sconti, iniziative promozionali, gadget e regali.

Il ruolo di Nord Ambassador ruoterà tra vari gruppi di appassionati e verrà lanciata un'iniziativa all'arrivo di ogni nuovo modello della serie Nord. Restiamo in attesa di maggiori dettagli da parte di OnePlus e speriamo vivamente che il programma Nord Ambassador sia effettivamente un'iniziativa per gli utenti e non una caccia ad influencer con mille mila follower su IG (o iscritti su YouTube, se preferite).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu