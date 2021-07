Xiaomi Mi Drone 4K: alcuni modelli soffrono di problemi durante il volo

Sono passati solo pochi giorni dalle ultime indiscrezioni in merito al ritorno di Xiaomi nel settore dei droni ed ecco che torniamo a parlare di questi dispositivi, anche se per motivazioni non proprio entusiasmanti. Stando a quanto riportato dai media cinesi, la casa di Lei Jun ritirerà circa 4.000 unità di Xiaomi Mi Drone 4K a causa di alcuni problemi riscontrati durante il volo.

Alcuni Xiaomi Mi Drone 4K soffrono di cali di potenza in volo: cosa sta succedendo

Per amor di precisione, segnaliamo che non sarà la stessa Xiaomi ad occuparsi del ritiro bensì FIMI, azienda partner specializzata proprio nella produzione di droni (e che ben conosciamo visti i molteplici modelli rilasciati sul mercato). In base a quanto riportato alcune unità di Xiaomi Mi Drone 4K prodotte tra l'8 febbraio e il 18 febbraio 2017 andrebbero incontro ad alcune problematiche legate al volo.

I dispositivi in questione corrisponderebbero al numero di modello WR JTZ02FM e sarebbero affette da cali di potenza durante il volo: non si tratta di un difetto da poco dato che potrebbero verificarsi incidenti e un drone con questo problema potrebbe far del male a qualcuno perdendo quota senza il controllo del proprietario.

Le unità interessate dovrebbero essere circa 4.000. Comunque al momento non è chiaro se si tratti di una problematica globale o meno: visto l'interesse dei media cinesi è probabile che si tratti di un difetto localizzato in unità disponibili in patria. Per maggiori dettagli tenete d'occhio il sito ufficiale internazionale (qui) di FIMI; intanto l'azienda ha già confermato anche che procederà con il rilascio di un update OTA che dovrebbe correggere il problema, quindi nel caso meglio tenere il drone sempre aggiornato all'ultima versione software.

