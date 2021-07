Xiaomi vuole riscattarsi dal fallimento con un nuovo drone?

Era il 2016 quando Xiaomi stupiva tutti con il lancio del suo primo drone, in un momento storico in cui questi velivoli erano sulla cresta dell'onda. Un traguardo che nessun altro produttore di smartphone ha compiuto, ma non c'è da meravigliarsi. Xiaomi è storicamente ben nota per tentare di entrare in pressoché qualsiasi mercato tecnologico, come dimostra l'ampiezza smisurata del suo ecosistema. Ma a volte va bene, altre va male, proprio come dimostrò il non entusiasmante feedback restituito dalla community e da coloro che ne acquistarono uno. Un risultato non all'altezza delle aspettative e, dopo anni di silenzio, Xiaomi potrebbe essere pronta a ritornare sul mercato dei droni.

Un nuovo brevetto Xiaomi potrebbe aver anticipato il lancio di un nuovo drone

In un'epoca in cui colossi cinesi come DJI vengono ostracizzati dalle istituzioni americane, non è facile per una realtà come Xiaomi puntare su questo settore. Dal primo modello di drone, la compagnia ha comunque continuato ad investirci, non in maniera diretta ma con realtà parallele come Fimi. Fatto sta che dai media cinesi arriva la notizia secondo cui Xiaomi avrebbe depositato un brevetto che punterebbe alla creazione di un possibile nuovo modello di drone.

Il brevetto riguarda una tecnologia specifica di questa tipologia di dispositivi, cioè un sistema di atterraggio automatico, tipico dei droni per riuscire ad atterrare da solo in caso di necessità. Il sistema si baserebbe sulla geolocalizzazione GPS, necessaria per avere un orientamento nello spazio in cui lo si sta facendo volare. Oltre alle situazioni di emergenza, questo atterraggio automatico permetterebbe al drone anche di potersi agganciare in autonomia alla stazione di ricarica.

Per il resto, non abbiamo altre informazioni su questo presunto drone Xiaomi. Siamo ancora lontani dal poter affermare che avverrà sul mercato, dato che un brevetto potrebbe rimanere tale senza concretizzarsi.

