ZTE, non solo top gamma: pronto anche Blade V30

Negli ultimi giorni ZTE è al lavoro per il lancio del suo nuovo smartphone con fotocamera sotto al display, ma non rinuncia alle altre fasce di prezzo. Ed è così che vengono fuori le specifiche e immagini del nuovo ZTE Blade V30, che si avvarrà di un prezzo competitivo.

ZTE Blade V30: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

ZTE Blade V30



-6.67", FHD+, 2400×1080, LCD

-UNISOC T618

-64MP + 8MP + 2MP + 2MP

-16MP

-5000mAh, 18W

-3.5mm jack, USB-C port, microSD slot (upto 512GB)

-Android 11

-165.8 x 77.8 x 8.9 mm

-193 g



-4GB+128GB: €199 pic.twitter.com/1F1rsNN9hz — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) July 11, 2021

Sul retro il nuovo modello della famiglia Blade riprende vagamente il design della serie S, quindi con colori cangianti e bumper fotocamera ampio e fornito. Passando alle specifiche tecniche, per il V30 abbiamo un display Full HD+ da 6.67″ con camera punch-hole. Per il SoC ZTE ha poi scelto un chipset Unisoc T618, con 4 GB RAM e 128 GB di storage.

Con la batteria, abbiamo un modulo da 5.000 mAh con una ricarica da 18W. Lato fotocamera, invece, sono presenti 4 sensori da 64 + 8 + 2 + 2 MP probabilmente con grandangolare, macro e profondità. La selfie camera è poi da 16 MP. Presente il jack da 3.5 mm. Per il software c'è infine Android 11.

ZTE Blade V30 – Prezzo e uscita

Attualmente non conosciamo la data di uscita del nuovo ZTE Blade V30 ma considerando che abbiamo immagini e specifiche tecniche complete, non dev'essere poi così lontano. Quanto al prezzo, il leak si sbilancia indicando 199€ come prezzo di listino, quindi è ipotizzabile sia un modello pensato anche per l'Europa.

