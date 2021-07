Mobvoi lancia AI Recorder, il registratore con intelligenza artificiale

Soprattutto chi studia all'università, conosce l'importanza di registrare le lezioni con un buon dispositivo. E questo potrebbe essere proprio il nuovo registratore Mobvoi AI Recorder, dalle ottime specifiche tecniche e dotato di intelligenza artificiale ad un prezzo onesto.

Mobvoi AI Recorder: tutto sul nuovo registratore con intelligenza artificiale

Molto compatto nel design e quindi comodissimo da portare praticamente in tasca, il registratore Mobvoi, produttore di cuffie e smartwatch, è un prodotto con tanta tecnologia al suo interno nonostante lo spazio ridotto. Tra l'altro, la sua struttura è molto resistente in quanto realizzata in metallo. Passando a quelle che sono le sue specifiche, si avvale di un doppio microfono con cancellazione del rumore, ma anche della tecnologia AGC, cioè una sorta di equalizzazione ottimizzata per ciò che registriamo.

Lo storage interno inoltre è da 16 GB, quindi permette di accumulare fino a 500 ore di registrazioni in formati file .oog e .mp3. Trasferirli sarà poi molto comodo, visto che si possono trasferire tranquillamente tramite Wi-Fi oppure Bluetooth. L'intelligenza artificiale all'interno di questo registratore permette di ottenere una trascrizione in tempo reale in testo modificabile e condivisibile. Tra l'altro, è anche possibile fare un riepilogo attraverso le parole chiave del testo. La batteria da 300 mAh è ricaricabile tramite Type-C. In ogni caso, l'autonomia è di circa di 10 ore in registrazione e ben 40 giorni in standby.

Trovate il nuovo registratore Mobvoi AI Recorder sullo store di Amazon ad un prezzo di 99.99€, che possiamo definirlo onesto per le funzionalità di cui si avvale.

