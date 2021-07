Xiaomi mostra come vengono testate le batterie degli smartphone

Quando si tratta di test dedicati agli smartphone la casa di Lei Jun non si tira di certo indietro: lo stesso CEO della compagnia è stato protagonista di un video in cui illustra le varie prove che avvengono nei laboratori di Xiaomi. Ed ora, una nuova clip ci mostra i test dedicati alle batterie degli smartphone Xiaomi: benvenuti nel Battery Lab!

Xiaomi Battery Lab: tutti i test sulle batterie degli smartphone

Il video pubblicato da Xiaomi e rilanciato di recente sui vari social ci mostra – in una manciata di minuti – come funzionano le procedure per testare le batterie degli smartphone. Il Battery Lab di Xiaomi è composto da una sfilza di dispositivi in cui vengono riposte varie batterie, precisamente diverse unità per ogni lotto. Questa sorta di forni sono in grado di produrre temperature estreme, in modo da simulare situazioni gravose per le batterie. Si parla di temperature che oscillano dai -40°C fino ad un massimo di 85°C.

Ovviamente oltre ai test sulla resistenza alle temperature abbiamo anche le prove dedicate alla resistenza “fisica”. Ogni batteria viene sottoposta ad una pressa, in modo da garantire un buon grado di robustezza sia per la struttura esterna che per i circuiti all'interno della stessa. Infine le batterie vengono sollecitate tramite differenti sorgenti elettriche, in modo da testare la resistenza contro i guanti elettrici.

