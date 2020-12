Quando compriamo uno smartphone, non sempre facciamo attenzione a cosa c'è dietro prima di vederlo sul mercato. Ma qualcuno ci pensa e ci pensa anche Xiaomi, che tramite il suo CEO Lei Jun ci mostra come viene testato un nuovo smartphone prima di vederlo in vendita.

Xiaomi: Lei Jun ci mostra come si svolgono i test per i nuovi smartphone

Sneak peek inside this test lab with Xiaomi CEO @leijun. That's a lot of phones… pic.twitter.com/CNkFoARfxD — Donovan Sung (@donovansung) December 14, 2020

A riportare il curioso video girato dal profilo TikTok di Lei Jun è stato una vecchia conoscenza di Xiaomi, Donovan Sung, che si meraviglia di quanti smartphone ci siano in quel compartimento di test. Ed in effetti, come ci illustra il massimo Dirigente del brand con un camice bianco da vero scienziato, sono davvero tantissimi.

Come spiega Mr. Lei, sono presenti ben 1.800 smartphone Xiaomi in un'unica stanza, che si sottopongono a circa 200 test consecutivi per un intero mese, proprio per testarne la stabilità. Come fa notare il CEO, ci sono dispositivi più in alto, difficili da raggiungere e quindi da valutare.

Come fa anche notare però, il tutto è regolato da un server che determina appunto quanto uno smartphone stabile. Inoltre, per posizionarli, lo scaffare si muove in maniera del tutto automatizzata, segno che non si è badato a spese per la tecnologia. Insomma, Xiaomi tiene molto alla qualità dei suoi dispositivi e se ad oggi possiamo giovare di smartphone molto stabili, è grazie a questo tipo di test.

