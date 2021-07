OPPO ha certificato uno smartphone da gaming in Europa

Aldilà degli smartphone dotati di chipset sempre più potenti, uno dei trend più apprezzati del 2021 è sicuramente quello degli smartphone da gaming. E non è esente OPPO, che pare abbia certificato in Europa uno smartphone da gaming, di cui apprendiamo il design e alcune caratteristiche.

OPPO: tutto sullo smartphone da gaming

Design e display

Registrato all'Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea (EUIPO), lo smartphone da gioco di OPPO si mostra molto simile non solo a Black Shark e ROG Phone, ma nelle fattezze anche alla serie Reno, soprattutto per il bumper fotocamera, pressoché identico. Al centro della back cover abbiamo poi un cerchio che presumibilmente può illuminarsi grazie ad un LED.

Ad incuriosire è però il display. Infatti, il pannello di cornici ridotte davvero all'osso, ma nel render non mostra alcun segno di selfie camera. La fotocamera frontale però non è presente neanche in modalità pop-up, il che può lasciar presagire una camera sotto al display, sebbene le macchine da gaming non sarebbero congeniali a questo tipo di soluzione. Probabile in realtà possa trovarsi nella cornice superiore, proprio in stile ROG Phone 5.

Hardware

Sebbene non si conosca quale possa essere l'hardware interno di questo smartphone OPPO, è probabile possa utilizzare la configurazione massima Qualcomm o quanto meno il top di MediaTek. Presente il jack audio, molto utile per le sessioni da gaming e sopratutto uno speaker inferiore, che probabilmente completerà il comparto audio con l'altoparlante superiore per una configurazione stereo.

Fotocamera

La fotocamera di questo modello, come già spiegato, non è lontana da quella degli ultimi Reno 6. Anch'essa sporgente, potrebbe essere sinonimo comunque di un comparto multimediale di livello, con un sensore principale da 64 MP seguito da altri 3 sensori essendo una quad camera. Per la selfie camera, restano i dubbi illustrati quando abbiamo parlato del display.

OPPO smartphone gaming – indiscrezioni su prezzo e uscita

Essendo arrivato da una certificazione, non conosciamo né il nome né tanto meno il periodo di uscita dello smartphone da gaming a marchio OPPO. Se però vogliamo considerarlo un top gamma, come ipotizzabile, allora ci possiamo spingere in un range di prezzo intorno ai 700-800€, se si vuole piazzarlo al di sotto di Find X3 Pro. I dubbi saranno sicuramente diradati con il passare delle settimane.

