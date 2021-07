OPPO vuole diventare “grande” tra smartphone, chipset e auto

OPPO in questi anni ha sicuramente dato esempio di brand capace di portare la sua filosofia ben distribuita anche in mercati complessi come quello Occidentale. Resta però la Cina il campo di battaglia più ambito e nelle parole del VP di OPPO il successo passa da smartphone e forse da chipset e auto.

OPPO spera di raggiungere Apple e Huawei negli smartphone top gamma

A parlare quindi di questi piani di espansione del brand è il Vicepresidente Liu Bo, che ha spiegato che OPPO deve fronteggiare, nel mercato degli smartphone top gamma in Cina, brand ormai affermati come Huawei ed Apple. L'obiettivo dell'azienda è essere almeno il terzo player del paese, ma ovviamente deve superare la concorrenza di agguerritissime rivali come Xiaomi e vivo, non propriamente facili da gestire.

E da questo discorso, Liu Bo si sposta poi alle domande sui chipset auto-sviluppati, argomento piuttosto frequente e recente quando si parla di OPPO, spiegando che potrebbe diventare una realtà concreta solo nel caso in cui l'azienda non possa più rifornirsi dai partner. Attualmente invece, l'obiettivo è studiare hardware e software proprio con i fornitori al fine di arrivare alla miglior soluzione per i prodotti che arriveranno sul mercato.

Infine, la questione auto elettrica. Non è mai stato veramente celato l'obiettivo prefissato da Tony Chen di realizzare una divisione motoristica, ma sempre secondo Liu Bo il processo richiede una profonda conoscenza dell'industria automobilistica, così da esser pronti quando i tempi saranno maturi. Questo si ricollega però all'obiettivo principale di OPPO, che resta quello di arrivare a tecnologie sempre più avanzate per il mercato degli smartphone.

