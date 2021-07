Realme 8 Pro passa da DxOMark con risultati soddisfacenti

Quando si parla di DxOMark e di fotocamere, spesso abbiamo a che fare con esponenti di fascia alta, ma a questo giro invece parliamo di Realme 8 Pro. Uno smartphone “importante”, perché rappresenta uno dei modelli di spicco all'interno della fascia di mercato più battuta dai consumatori. Pertanto è interessante capire la qualità fotografica offerta da uno smartphone dal prezzo più democratico rispetto a quanto vediamo con i camera phone di primo livello. E dopo avervene parlato nel nostro confronto, vediamo la valutazione dettagliata fornitaci dai ragazzi di DxOMark.

Realme 8 Pro valutato da DxOMark: ecco come si comporta la fotocamera

Partiamo analizzando il comparto hardware che compone il modulo fotografico principale di Realme 8 Pro:

Primario da 108 MP f/1.88, sensore da 1/1.52″, lente 6P, autofocus PDAF

f/1.88, sensore da 1/1.52″, lente 6P, autofocus PDAF Grandangolare da 8 MP f/2.25 con FoV di 119°

f/2.25 con FoV di 119° Macro da 2 MP f/2.4, distanza di 4 cm

f/2.4, distanza di 4 cm Lente B/N da 2 MP f/2.4

Una configurazione similare a tanti smartphone in questo segmento di mercato, spiccando per l'utilizzo di sensore da 108 MP, lo stesso visto su Redmi Note 10 Pro.

Come fa presente DxOMark, le velleità fotografiche di Realme 8 Pro si dimostrano in linea se non sopra le aspettative, superando il rivale Redmi Note 10 Pro. Pur non eguagliando il primo della classe media Google Pixel 4a, lo smartphone Realme gode di una buona esposizione delle immagini ed un'ampia gamma dinamica anche nelle foto ad alto contrasto. È ben piacevole anche la qualità degli scatti in modalità Ritratto, mentre si poteva fare meglio con la precisione cromatica e le performance a bassa luce. Quando le luci non sono a favore si nota la tendenza alla sottoesposizione. Più capaci sono invece le prestazioni di zoom: anche se non c'è un teleobiettivo dedicato, lo zoom offerto è molto buono.



















Meno entusiasmante è la capacità di registrazione video di Realme 8 Pro, in particolare per contrasto elevato, ombre non eccelse, autofocus e stabilizzazione non sempre efficaci.

Ecco come appare top 10 di DxOMark:

143 – Xiaomi Mi 11 Ultra 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 136 – Huawei Mate 40 Pro 133 – Xiaomi Mi 10 Ultra 132 – Huawei P40 Pro 131 – OPPO Find X3 Pro, vivo X50 Pro+ 130 – iPhone 12 Pro Max 128 – Xiaomi Mi 10 Pro, iPhone 12 Pro, vivo X60 Pro+ 126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 125 – Honor 30 Pro+ 124 – iPhone 11 Pro Max, OnePlus 9 Pro

