OPPO: e se il chipset fosse dedicato all’immagine?

Una delle voci più ricorrenti dell'ultimo paio di anni è relativa allo sviluppo indipendente di chipset da parte di OPPO. Le difficoltà sono tante e quindi ad oggi non si è arrivato a qualcosa di concreto. Eppure, pare che si sia finalmente trovata la strada giusta, con OPPO che sta valutando lo sviluppo di un chipset dedicato all'elaborazione dell'immagine o per meglio dire, di un ISP.

OPPO: Il chipset d'immagine seguirà le orme del Surge C1?

A riportare questa possibilità da parte di OPPO è stato Digital Chat Station, che ha spiegato come le idee della “Green Factory” siano rivolte ora non più verso un processore che muova tutto lo smartphone, ma bensì a qualcosa di più specifico. E, conoscendo quanto la multimedialità conti per il brand, complici anche gli studi fatti in vari laboratori universitari, non dovrebbe sorprendere la scelta di sviluppare un ISP.

Per gli ultimi Find X2 e X3 Pro, ma anche i modelli standard, ci si è affidati al processore d'immagine Spectra di Qualcomm incluso nei SoC Snapdragon 865 e 888. Ottimi ISP, senza dubbio, specie per quanto concerne i modelli di OPPO, ma forse proprio il brand vuole effettuare uno step successivo in questo campo, vuole provare a raggiungere picchi che solo auto-producendo può raggiungere.

Questa, ovviamente, non è una via inedita in quanto già Xiaomi ha spinto per questa soluzione con l'innovativo Surge C1 che ha sostanzialmente cambiato il modo di pensare le fotocamere da smartphone, sempre più potenti e dettagliate, soprattutto nei top gamma.

Capiremo con il tempo se OPPO sarà effettivamente sulla buona strada questa volta, con un progetto non solo più abbordabile ma sicuramente più efficace per quanto riguarda un settore dove il brand punta veramente moltissimo.

