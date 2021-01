Dietro a quello che possiamo ammirare dietro ad un prodotto Consumer per eccellenza come uno smartphone, è spesso frutto di un grande lavoro di sviluppo attraverso strutture dedicate. E OPPO è spesso protagonista in tal senso, proprio per dare ai suoi smartphone una tecnologia ben più avanzata, come nel caso della gamma cromatica in display e fotocamera, per i quali ha aperto un nuovo laboratorio.

OPPO: il laboratorio della Zhejiang University punto chiave per i display Full Path dei Find X3

Sebbene OPPO abbia recentemente annunciato l'introduzione della gamma colori Full Path per i display ma anche la fotocamera dei prossimi smartphone flagship OPPO Find X3, non aveva ancora rivelato il come e il dove questa tecnologia sarebbe stata sviluppata. In queste ore, dalle fonti cinesi apprendiamo che il brand ha aperto il laboratorio dedicato nell'Università dello Zhejiang, tra le più importanti del paese.

Gli aspetti curati in questo laboratorio saranno dei parametri non indifferenti come le applicazioni di imaging del sensore, la compensazione del colore dello schermo, la psicologia del colore, la salute visiva, il comfort di visualizzazione e tanto altro in merito ai campi di colore. Insomma, nulla sarà lasciato al caso, soprattutto se si vuole portare una tecnologia così avanzata come le immagini a 10-bit Full Link.

Il risultato di questo lavoro lo vedremo presto sui flagship di OPPO, che punta a portare sul mercato prodotti di grandissimo spessore nel settore.

