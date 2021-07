Sempre precisi in cucina con la bilancia smart HOTO in offerta

Anche cucinare può essere un'esperienza intelligente, grazie ad accessori utili al fine di ottenere ciò che ci serve. Come nel caso della bilancia da cucina intelligente HOTO Smart Kitchen Scale, che potete acquistare ad un prezzo in offerta molto interessante su Goboo.

HOTO Smart Kitchen Scale: la bilancia da cucina intelligente è in offerta su Goboo

Già dal design ci possiamo rendere conto dell'attenzione che il brand ha riservato all'accessorio, con finiture molto eleganti e minimali. Le misure di questa bilancia HOTO sono sostanzialmente contenute, visto che misura solo 18.18 x 16.8 x 2.86 cm per un peso di 342 grammi. Il funzionamento è alimentato a batterie (3 x AAA) con garanzia di autonomia fino ad un anno. Non manca una comoda rotella nella parte laterale della struttura che permette di scegliere l'unità di misura da utilizzare.

Il grado di precisione della HOTO Smart Kitchen Scale è davvero molto alto, visto che riesce a registrare differenze di peso fino a 0.1 grammi, con un livello di misurazione che spazia tra appunto gli 0.1 grammi ai 3 kg. Dicevamo che si tratta di una bilancia intelligente, ebbene è possibile collegarla allo smartphone tramite Bluetooth e poi con l'applicazione Xiaomi Mi Home al fine di registrare peso, oltre a calcolare le varie calorie. La stessa applicazione fornisce poi anche ricette preimpostate.

Se volete acquistare la bilancia da cucina intelligente HOTO Smart Kitchen Scale la trovate in offerta al prezzo early bird di 29€ su Goboo, in occasione del crowdfunding dedicato. Al termine di questo evento, il prezzo regolare sarà di 39€, quindi se siete interessati, non lasciatevela scappare.

