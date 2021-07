POCO X3 GT ufficiale con il Gorilla Glass dei top e Dimensity 1100

A distanza di meno di una settimana dall'ultimo rebrand (F3 GT), ecco che la partner di Xiaomi annuncia un ennesimo “nuovo” smartphone sotto forma di POCO X3 GT. Come ormai sappiamo da tempo, fra Redmi e POCO è in corso un balletto di dispositivo che vengono lanciati a cadenza quasi settimanale con specifiche invariate (o quasi) ma nomi differenti. Ed anche questo “inedito” smartphone POCO mantiene quella che possiamo ormai definire una tradizione, nonostante in passato abbia ribadito il contrario. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire tutto su questo smartphone.

POCO X3 GT: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Come anticipato in apertura POCO X3 GT è un rebrand, precisamente di Redmi Note 10 Pro (China), dispositivo caratterizzato da un design elegante ed una buona scheda tecnica. Frontalmente abbiamo un pannello LCD IPS da 6.6″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz; una vera chicca è rappresentata dalla protezione Gorilla Glass Victus, una scelta solitamente riservata ai top di gamma. La selfie camera da 16 MP è inserita in un punch hole centrale mentre il lettore d'impronte digitali è posizionato lateralmente.

Il modello X3 GT è pressoché identico al Redmi Note 10 Pro cinese, anche nelle colorazioni.

Specifiche e fotocamera

Di conseguenza la scheda tecnica è sovrapponibile: il cuore del device il SoC MediaTek Dimensity 1100 5G, mentre l'autonomia è affidata ad una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica 67W. Il comparto fotografico si affida ad una tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP. Di seguito trovate la scheda tecnica completa.

POCO X3 GT – Scheda tecnica

Display LCD da 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 398 PPI, refresh rate dinamico a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e protezione Gorilla Glass Victus

da (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 398 PPI, refresh rate dinamico a , campionamento del tocco a 240 Hz e protezione Gorilla Glass dimensioni di 163,3 x 75,9 x 8,9 mm per 193 g

sensore d'impronte laterale e riconoscimento facciale

SoC MediaTek Dimensity 1100 a 6 nm

a 6 nm CPU octa-core Cortex-A78/A55 (4 x 2,6 GHz + 4 x 2,0 GHz)

GPU ARM Mali-G77 MC9

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

di storage UFS 3.1 non espandibile tripla fotocamera da 64+8+2 MP f/1.79-2.2-2.4 con grandangolo a 120° e macro, video 4K e Slow Motion 960 fps

f/1.79-2.2-2.4 con grandangolo a 120° e macro, video 4K e Slow Motion 960 fps selfie camera da 16 MP

dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, NFC, USB Type-C, sensore IR, vibrazione X-Axys, speaker stereo

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 67W

con ricarica rapida sistema operativo MIUI 12.5 (personalizzata POCO) con Android 11

POCO X3 GT -Prezzo e uscita

Il nuovo POCO X3 GT è stato annunciato per il sud-est asiatico, il Medio Oriente, l'America Latina e l'Africa al prezzo di circa 253€ al cambio attuale (299$) per la versione da 8/128 GB; il modello maggiorato da 8/256 GB viene proposto invece a circa 278€ al cambio, ossia 329$.

Al momento non è dato di sapere se il dispositivo arriverà in Europa o meno ma poco male: si tratta comunque di un dispositivo Global, quindi è probabile che lo troveremo in futuro anche in uno dei soliti store.

