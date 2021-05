Ebbene sì: la serie Redmi Note 10 è ben lungi dall'aver finito di partorire nuovi modelli. Da quando Xiaomi si è espansa fuori dalla Cina, ha dato il via ad una strategia di rebranding che vede la famiglia Redmi Note dividersi in tre strade. I modelli per la Cina, quelli per l'India e quelli per l'Europa: in ognuna di queste tre macro-aree vengono lanciati vari modelli della serie Redmi. Alcuni sono uguali, altri sono diversi e spesso capita che vengano adottati nomi differenti a seconda della strategia attuata. Lo abbiamo visto anche con la serie Redmi Note 10: qua da noi abbiamo Note 10, Note 10 5G, Note 10S e Note 10 Pro. In India, invece, sono presenti Note 10, Note 10 Pro e Note 10 Pro Max. Ed ecco che anche in Cina arriva la famiglia di smartphone, con i nuovi Redmi Note 10 5G e Note 10 Pro 5G.

La serie Redmi Note 10 5G accoglie due nuovi modelli, in particolare il rinnovato Pro

Design

Il design adottato per i nuovi modelli della serie Note 10 è lo stesso che abbiamo già visto sui precedenti esponenti, con l'ormai canonico schermo punch-hole con foro centrale. Redmi Note 10 Pro è disponibile nelle colorazioni Phantom Blue, Moon Soul e Star Shade. Da notare che quella blu utilizza una finitura tridimensionale per la back cover, con una trama a coste che ricorda tantissimo quella del Mi 11 in versione Lei Jun Signature Edition.





La serie cinese è dotata di display LCD (e quindi non AMOLED). Si tratta di un cambiamento non di poco conto, ma comunque Xiaomi ha confermato che il modello Pro conta un refresh rate a 120 Hz ed una frequenza di campionamento al tocco da 240 Hz. Inoltre, il refresh rate adattivo può cambiare in maniera automatica su 6 livelli (fino ad un minimo di 24 Hz) a seconda del contesto, potendo così risparmiare batteria. La protezione è garantita dal vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Nonostante questa differenza vitale tra Note 10 Cina e il modello Global, la gamma avrà dalla sua un motore lineare di tutto rispetto; proprio come avvenuto con Redmi K40 Game Edition sarà presente in esclusiva un tema per la tastiera virtuale, la quale riprodurrà una soluzione meccanica Razer, con il tipico stile e i LED colorati.

Hardware

Passando alle specifiche tecniche, Xiaomi ha deciso di lanciare in Cina una line-up di smartphone interamente guidata da soluzioni MediaTek 5G. Il modello base Redmi Note 10 già lo conosciamo, con il suo MediaTek Dimensity 700. Soluzione a 7 nm, include una CPU octa-core Cortex-A76/A55 (2 x 2,2 GHz + 6 x 2,0 GHz) e una GPU Mali-G57 MC2.

Passando al modelli più avanzato, Redmi Note 10 Pro, si sale ad una configurazione basata sul MediaTek Dimensity 1100, con processo produttivo a 6 nm. Il SoC contiene una CPU octa-core Cortex-A78/A55 (4 x 2,6 GHz + 4 x 2,0 GHz), una GPU Mali-G77 MC9 e memorie UFS 3.1. Parliamo di un chipset piuttosto prestante, in grado di toccare i 690.000 punti su Antutu, tenuto a bada da un sistema di raffreddamento a camera di vapore (il primo su un Redmi Note).

Oltre alla connettività 5G, il modello Pro può contare anche sul supporto Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (potendo così supportare le nuove AirDots 3 Pro), NFC e porta infrarossi. In termini di batteria, Note 10 Pro si affida ad un'unità da 5.000 mAh per un peso complessivo di 193 g. Piuttosto impressionante è lo standard di ricarica, potendo vantare la ricarica a 67W che troviamo sui top di gamma Xiaomi. In questo modo, è possibile caricare completamente lo smartphone in soltanto 42 minuti.

Anche l'audio è protagonista di tutta la serie Redmi Note 10 5G, visto che il brand ha confermato la presenza di speaker stereo JBL con audio Dolby Atmos e Hi-Res (anche wireless), questo anche grazie agli speaker 3D con struttura metallica. In congiunzione con un motore di vibrazione X-Axys, lo smartphone può restituire un feeling pregiato anche in fase gaming. Ovviamente il software si basa sull'ultima MIUI 12.5 con firmware Android 11. Passando alla fotocamera, su Redmi Note 10 Pro troviamo un sensore principale da 64 MP Sony IMX686.

Redmi Note 10 e Note 10 Pro 5G – Prezzo e data di uscita

Redmi Note 10 5G sarà venduto in Cina ad un prezzo di 1.099 yuan (140€) per la 4/128 GB, 1.199 yuan (153€) per la 6/128 GB, 1.299 yuan (166€) per la 8/128 GB ed infine 1.599 yuan (204€) per la 8/256 GB. Per quanto riguarda il nuovo Redmi Note 10 Pro 5G, il prezzo ammonta a 1.599 yuan (204€) per la variante da 6/128 GB, 1.799 yuan (229€) per la 8/128 GB e 1.999 yuan (255€) per la 8/256 GB.

