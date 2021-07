OPPO Reno 6 Pro+, Watch 2, Band ed Enco Free 2 arrivano nella Detective Conan Edition

Aspettando il debutto in Europa ci siamo già portati avanti e abbiamo visto dove comprare i nuovi modelli della serie Reno 6. Intanto in patria la compagnia cinese ha lanciato una nuova, stravagante versione del modello di punta: OPPO Reno 6 Pro+ in versione Detective Conan Edition, insieme a Watch 2, Band, Enco Free 2 ed il Power Bank 2 sempre dedicati.

OPPO Reno 6 Pro+, Watch 2, Band ed Enco Free 2 Detective Conan Edition: tutti i dettagli

Volendo partire proprio da OPPO Reno 6 Pro+ Detective Conan Edition, abbiamo uno smartphone che mantiene le stesse specifiche del modello standard, mentre la differenza sta nella back cover. Infatti, abbiamo un retro con tecnologia elettrocromica, che però ha la capacità di colorarsi (mostrando i protagonisti della serie) all'arrivo di un messaggi. Quindi sì una nuova colorazione, sì ad un tema dedicato come avvenuto con il bellissimo OPPO Ace 2 Evangelion Edition, ma con un espediente in più. Esso è incluso in una confezione speciale con tanti gadget dedicati ma in tiratura limitata a 10.000 esemplari.

Per quanto riguarda le specifiche, come già detto, non ci sono differenze: abbiamo quindi lo stesso pannello AMOLED da 6.55″ con bordi curvi e refresh rate a 90 Hz, un chipset Snapdragon 870, fotocamera da 50 + 16 + 13 + 2 MP, selfie camera da 32 MP ed una batteria da 4.500 mAh con super ricarica da 65W.

Passando agli altri prodotti in edizione speciale, abbiamo anche Watch 2 che si veste nella versione dedicata al famoso Detective bambino. Infatti, il cinturino si veste proprio dei panni di Conan Endogawa e dei suoi dispositivi, così come anche il caricabatterie. Per la smartband OPPO Band invece si è virato per una skin ed un cinturino dedicato all'amica del protagonista Ai Haibara. Infine, gli auricolari Enco Free 2 ed il Power Bank 2 si distinguono per essere dedicati a Kid, il Ladro Fantasma, rivale di Conan/Shinichi.

Il prezzo di questi prodotti OPPO in Detective Conan Edition parte dallo smartphone che si attesta ad un prezzo di circa 587€ (4.499 yuan), il Watch 2 a circa 221€ (1.699 yuan), la Band a circa 39€ (299 yuan), gli Enco Free 2 a circa 78€ (599 yuan) ed il Power Bank a circa 32€ (249 yuan). Insomma, sebbene limitatissimi, i prezzi si mantengono in linea con le versioni standard. Ovviamente, come spesso accade, è veramente difficile che lascino la Cina.

