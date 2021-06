VIOMI SE torna in versione migliorata: il nuovo robottino di Xiaomi è già in sconto

Dopo il debutto della prima versione, ecco che il robottino aspirapolvere e lavapavimenti con LDS torna con un modello aggiornato: Xiaomi VIOMI SE 2021 debutta in sconto con spedizione dall'Europa ad un prezzo davvero niente male!

Xiaomi VIOMI SE 2021 è la versione aggiornata del robot aspirapolvere

In termini di design e specifiche, Xiaomi VIOMI SE 2021 resta essenzialmente identico al modello a cui siamo abituati (di cui qui trovate la nostra recensione) ma a questo giro viene introdotta una novità non da poco. Il robot aspirapolvere guadagna il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa, una funzionalità da non sottovalutare (specialmente per chi punta ad una smart home completa tutto tondo). Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche ritroviamo tutti i dettagli che hanno reso grande questo robottino: il sistema di rilevamento degli ostacoli è basato sull'utilizzo di 12 sensori, tra cui anche un modulo LDS anti-collisione. Il sistema di mappatura avanzato – con tanto di algoritmo AI dinamico – permette di evitare gli ostacoli in modo preciso, senza spiacevoli incidenti.





Le rimanenti specifiche vedono un motore da 1.500 giri al minuto con una potenza di aspirazione di 2.200 PA, una batteria da 3.200 mAh e un mop integrato. Il robot aspirapolvere funge anche da lavapavimenti, con un contenitore per l'acqua da 200 ml (quello per lo sporco è da 300 ml). In termini di autonomia, il dispositivo è in grado di pulire fino a 200 m2 (o per 120 minuti).

