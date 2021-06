Odec ci vede chiaro con la sua webcam in offerta per i Prime Day

Sebbene, finalmente, si stia tornando alla normalità tra lavoro e vita quotidiana, il nostro modo di lavorare è cambiato del tutto. Accessori come la webcam sono oggi fondamentali e se si ha un PC desktop è pressoché un must have. Per questo, una soluzione interessante senza spendere cifre enormi può essere la Webcam Full HD Odec WB01, in offerta esclusiva per i Prime Day di Amazon 2021.

Odec WB01: ecco come ottenere la webcam Full HD in offerta per i Prime Day 2021

La webcam di Odec, brand specializzato anche in auricolari TWS, si presenta in uno stile molto simile a quello dei competitor di tutte le fasce di prezzo, questo perché non mancano due microfoni stereo, che permettono una migliore riduzione del rumore e se volete mantenere la vostra privacy, è presenta anche l'oscuratore sollevabile. La WB01 può andare sia su PC Desktop che su notebook grazie alla totale mobilità del suo supporto, che si estende fino a 180°, può essere ruotato a 360° e la camera stessa può essere inclinata fino a 90°.

L'angolo di visuale è poi molto ampio visto che arriviamo fino a 85° e la webcam è compatibile con le maggiori applicazioni di videochiamate ma anche per il live streaming o la registrazione per YouTube e Twitch. Anche perché si installa in maniera immediata grazie al plug-and-play fornito dal cavo USB integrato alla videocamera. Per quello che costa, non si può chiedere di più. E se siete curiosi di conoscerla meglio, potete consultare la recensione che uscirà a breve.

Ma quanto costa questa videocamera? La webcam Odec WB01 è attualmente in offerta esclusiva per i Prime Day 2021 di Amazon all'ottimo prezzo di 20.99€, che potete ottenere applicando il Coupon nella pagina prodotto, di cui trovate il link qui sotto. Ricordiamo che questa promo è valida solo fino ad oggi, 21 giugno 2021.

