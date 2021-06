Voglia di pulizie? Oltre il 50% di sconto per l’aspirapolvere senza fili Honor Choice!

Dopo aver visto le offerte per gli indossabili del brand cinese, passiamo anche agli accessori per la casa, con un occhio di riguardo per le pulizie: l'aspirapolvere senza fili Honor Choice scende di prezzo in occasione dei Prime Day di Amazon e lo sconto è di oltre il 50%!

L'aspirapolvere senza fili Honor Choice scende di prezzo per i Prime Day

Per quanto riguarda i prodotti Honor Choice si tratta della selezione del brand cinese dedicata al proprio ecosistema, con prodotti anche di terze parti ma che hanno ricevuto il benestare del colosso cinese per qualità e funzioni. L'aspirapolvere senza fili di Honor Choice si presenta come una soluzione economica, grazie all'offerta per i Prime Day, e dallo stile minimale, che ben si adatta a qualsiasi ambiente. Il dispositivo integra un motore da 385W con una potenza da 125W ed una capacità di aspirazione da 24.000 PA ed una velocità di 100.000 giri al minuto.

La batteria è un'unità da 2.500 mAh, in grado di restituire un'autonomia fino a 50 minuti. Ovviamente non mancano i classici accessori in dotazione, per la pulizia dei tessuti e dei punti difficili. Grazie al display integrato sarà possibile visualizzare potenza e stato della batteria, in modo da tenere d'occhio l'autonomia residua durante le pulizie. L'aspirapolvere senza fili Honor Choice è disponibile in offerta su Amazon a 119€ fino al 22 giugno.

