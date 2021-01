Che ormai il mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti sia pieno zeppo di alternative è un dato di fatto. E prodotti come il Proscenic 850T o il VIOMI V3 mettono ancora più in evidenza che ormai è possibile acquistare robot aspirapolvere e lavapavimenti a cifre adatte a tutte le tasche e per tutte le esigenze. Ma come può un prodotto distinguersi dall'altro? In base al prezzo ovviamente, ed in base alla qualità di aspirazione e lavaggio che offre, questo è certo. Ma oggi come oggi questi due fattori non basano più, perché gli utenti hanno iniziato a capire che per prendere in considerazione un determinato prodotto nella scelta del miglior robot aspirapolvere per le proprie esigenze è ormai importante accertarsi che un dispositivo smart, lo sia veramente.

Ed è proprio il bilanciamento tra questi tre fattori (prezzo, prestazioni, funzioni smart) che rende il VIOMI SE diverso dalla maggior parte dei robot che lavano e aspirano: questa volta la divisione di Xiaomi dedicata ai vacuum cleaner robot è riuscita a produrre un dispositivo estremamente bilanciato, che non solo ha ottime caratteristiche hardware, ma che si inserisce perfettamente nell'ecosistema Xiaomi e che integra una serie di modalità avanzate (e decisamente più funzionali) come il lavaggio a V e un'ottima gestione della planimetria virtuale della casa.

Recensione Viomi SE: è economico e ben bilanciato

Contenuto della confezione

Nonostante esteriormente potrebbe sembrare piuttosto spartana, così come in tutti i robot aspirapolvere e lavapavimenti cinesi la confezione del Viomi SE è piena zeppa di accecssori. Nella scatola con cui verrà consegnato il prodotto sono presenti, oltre al robot, tre serbatoi (uno per la sola aspirazione, uno per il solo lavaggio ed uno combinato), due panni per la pulizia del pavimento, un supporto in plastica al quale collegarli tramite un velcro, un pettine multiuso per la pulizia delle spazzole, e chiaramente la base di ricarica con presa italiana e la manualistica completa.

Design e materiali di costruzione

Realizzato con un'insolita colorazione bianco e oro, il Viomi SE integra una torretta laser sulla quale è stata piazzata una superficie in alluminio spazzolato lucido e già dai materiali con cui è stato prodotto si intuisce che, nonostante sia un robot aspirapolvere economico, si tratta di un prodotto solido e curato in tutti i suoi dettagli. Tutta la struttura è realizzata in plastica con la tipica forma circolare, ma la colorazione bianca tende a sporcarsi molto facilmente.

La resistenza della struttura ed i meccanismi di assorbimento degli urti, permettono al Viomi SE di resistere senza alcun problema ad eventuali tocchi con ostacoli e mobili, ed il suo spessore non troppo ingombrante fa sì che il robot aspirapolvere e lavapavimenti riesca ad infilarsi anche in zone in cui altri esponenti della categoria potrebbero avere difficoltà. Ottime le ruote che, come ormai siamo abituati con i prodotti dell'azienda, grazie anche ai motorini molto potenti e ad una certa “testardaggine” dell'algoritmo di navigazione del Viomi SE, sono in grado anche di salire piccoli gradini purché non siano più alti di 2 cm.

La struttura interna invece è quella tipica dei prodotti di Viomi. I contenitori vengono inseriti nella parte superiore del vacuum cleaner, che dovrà essere aperta e che integra anche il tasto di accensione e spegnimento, quello per il ritorno a casa e il reset del dispositivo con il quale si dovrà anche effettuare la connessione alla rete WiFi domestica (tramite l'ausilio dell'applicazione Xiaomi Home).

Continua però ad essere presente il problema relativo alla basetta di ricarica. Perché nonostante sia molto compatta, funzionale e “guidi” correttamente il Viomi SE nel “ritorno a casa”, in realtà è prodotta con materiali e struttura troppo leggeri, il che potrebbe causare un leggero spostamento nel caso in cui il robot la urtasse in fase di pulizia, con conseguenti difficoltà per la conclusione del processo di pulizia.

Applicazione e funzioni avanzate

La completa gestione del VIOMI SE è affidata, come al solito, all'ottima Xiaomi Home, cioè quell'app con cui l'azienda cinese ha pensato di accentrare tutti i dispositivi del suo ecosistema. Ed è proprio Xiaomi Home che dona quella marcia in più ai robot aspirapolvere di Viomi.

Dopo aver effettuato la connessione alla rete senza fili e la prima mappatura della casa, che vi consiglio di fare eliminando tutti gli eventuali ostacoli che potrebbe trovare il robot aspirapolvere nel suo cammino, il controllo delle diverse modalità di lavaggio e aspirazione, tutte le funzionalità integrate nel robot aspirapolvere si possono modificare e gestire con estrema semplicità (ma aimè, è ancora tutto in inglese).

La gestione delle mappe e delle stanze, che vengono create del tutto autonomamente, è identica a quanto abbiamo visto negli altri robot aspirapolvere e lavapavimenti di Viomi: e permetterà di rinominare ognuno dei vani nella propria abitazione (in modo da rendere molto più immediata anche la pulizia a zone) ed aggiungere fino a 5 mappe per la pulizia di abitazioni a più piani.

È inoltre possibile attivare fino a 7 programmi di pulizia programmata, ognuno dei quali può essere personalizzato in base alle modalità di pulizia, alle zone da pulire e – chiaramente – all'orario, ed è possibile decidere di procedere con il metodo di pulizia e lavaggio tradizionale ad S, oppure tramite un movimento ad Y che emula l'azione di sfregamento del lavaggio manuale dei pavimenti: è una modalità sorprendente che, seppure più lenta, assicura un sistema di pulizia eccezionale.

Così come il VIOMI V3, anche il VIOMI SE non integra alcun sensore per i tappeti, ma permette però un'ottima gestione dei muri virtuali e le zone di esclusione: in questo modo si potrà evitare che il robot passi a pulire oltre un determinato confine, oppure in una particolare zona del pavimento. E sì, la precisione con la quale il vacuum cleaner di Xiaomi segue queste direttive è centimetrica. Ottimo lavoro.

Sempre tramite l'applicazione, è possibile anche controllare lo stato di usura di alcuni dei componenti dell'aspirapolvere, come il filtro, le spazzole e così via, ed è possibile scegliere tra le sei diverse modalità di pulizia e lavaggio: la potenza di aspirazione può essere impostata su quattro livelli, mentre i livelli di acqua spruzzata sul pavimento sono tre.

Potenza di aspirazione e qualità della pulizia – VIOMI SE

Insomma, fin qui il VIOMI SE sembrerebbe la copia conforme del suo fratello maggiore, il VIOMI V3. In realtà però, oltre alla colorazione ci sono differenze anche per quanto riguarda la potenza di aspirazione: in base alla modalità di aspirazione scelta, il VIOMI SE è in grado di garantire una potenza di aspirazione che può variare dai 600 Pa ai 2200 Pa.

Ma nonostante non sia ai livelli del V3, il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti economico garantisce comunque una buona qualità della pulizia, soprattutto grazie al motore da 15000 rpm e l'ottimo sistema LDS che gestisce la navigazione del dispositivo.

Il tutto poi è coadiuvato da 12 sensori distinti, che permetteranno al VIOMI SE di portare al termine il lavaggio nel minor tempo possibile, evitando ostacoli, scale e così via, e scegliendo di utilizzare sempre il miglior pattern disponibile, in termini di tempo di pulizia e gestione della batteria.

Buona anche la modalità lavaggio, che però è chiaramente più adatta a lucidare e disinfettare le superfici che a togliere le macchie ostinate, ma che permetterà di eliminare totalmente quel fastidiosissimo strato polveroso che si crea sul pavimento e che, tra le altre cose, potrebbe tendere a far scivolare se non si è attenti.

Se si installa il cassetto con il contenitore per l'acqua si potrà decidere se aspirare e lavare, oppure se disabilitare l'aspirazione ma, purtroppo, non è possibile escludere delle zone nell’app per il solo lavaggio, come fanno alcuni concorrenti.

Ciò che non mi è assolutamente piaciuto è la gestione dei serbatoi, ai quali è dedicato sempre un unico vano e che quindi, quando si utilizzerà quello combinato, potrebbero risultare decisamente sottodimensionati per ambienti molto grandi: in modalità di aspirazione massima e con il contenitore per acqua e polvere, la quantità di liquido è sufficiente a pulire un ambiente di 40 mq se impostata al massimo. Il che rende le cose, forse, troppo macchinose. Sarebbe stato interessante, inoltre, se l'aspirapolvere avesse avuto modo di spruzzare più acqua, ma in questo caso il problema delle dimensioni del serbatoio per il liquido sarebbero diventati ancora più evidenti.

Il punto è che, con il metodo pensato da VIOMI, diventa anche scomodo riempire il serbatoio del liquido: nella versione combinata si rischia sempre di bagnare il filtro o di far entrare delle gocce d'acqua nella sezione dedicata alla polvere (con ovvi, disgustosi, risultati) e in via del tutto generale il foro di riempimento risulta sempre scomodo e poco funzionale. Ok, ha una retina con la quale si evita l'ingresso di corpi estranei al liquido, ma ho trovato il sistema di sfiato troppo piccolo, il che rende decisamente più probabile la fuoriuscita di acqua in fase di ricarica.

Autonomia della batteria

Un'altra grandissima differenza tra il Viomi V3 e il VIOMI SE sta nella batteria: il nuovo modello dell'azienda cinese integra una batteria da 3200 mAh, ben meno capiente di quella dalla 4900 mAh della versione top di gamma dell'azienda. Ad ogni modo, impostando l'aspirapolvere con la potenza d'aspirazione media sono riuscito ad utilizzarlo per circa 1 ora e mezza, un tempo più che sufficiente per pulire un appartamento di circa 150 mq.

Qualora si dovesse scaricare la batteria in fase di pulizia, il robot tornerà alla base di ricarica per arrivare al 100% e poi ripartirà da dove ha interrotto.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo del VIOMI SE è di 435,24 euro, ma tramite il nostro coupon (che trovate in basso) è possibile portarselo a casa a 251,10 euro. Certo, non è uno dei migliori esponenti della categoria, ed in commercio è possibile acquistare prodotti più performanti, ma dispone comunque di un ottimo sistema di navigaizone laser, difficile da trovare in questa fascia di prezzo con una precisione così alta.

Se VIOMI avesse pensato ad un modo per ampliare la capienza dei contenitori ed avesse inserito una seconda spazzola laterale, sarebbe stata la ciliegina sulla torta.

