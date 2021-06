Gli 8 anni di Tronsmart su Geekbuying tra offerte e codici sconto

Uno dei brand più attivi nell'eCommerce di Geekbuying è senza dubbio Tronsmart. Il produttore audio è una presenza fissa sullo store ed in occasione dell'anniversario per gli 8 anni, Geekbuying ha rilasciato una serie di offerte e soprattutto codici sconto per i prodotti Tronsmart.

Geekbuying: ecco le offerte e i codici sconto per gli 8 anni di Tronsmart

Prima di procedere a spiegarvi l'iniziativa di Geekbuying per gli 8 anni di Tronsmart, conosciamo un po' meglio il brand in questione. Fondato nel 2013, con i suoi prodotti per l'audio si è distinto ed oggi è fortemente consigliato da entità come Qualcomm (di cui si avvale spesso dei chipset Bluetooth), Forbes, Yahoo e tanto altro. La fama di Tronsmart è poi amplificata nel 2018, quando il campione Luis Suarez, calciatore uruguaiano vincitore dell'ultima Liga Spagnola, è diventato ambasciatore ufficiale. Inoltre, il marchio ha brevettato la potente tecnologia di ascolto SoundPulse in oltre 40 pubblicazioni in oltre 70 paesi del mondo.

Passiamo ora ai codici sconto dedicati: il primo, NNNTS08002, permette di ottenere 2$ di sconto su una spesa di almeno 10$. Con il codice NNNTS0835 troviamo invece una riduzione di 5$ su 30$, mentre con NNNTS08U7W si sale a 10$ su 60$. La cosa si fa interessante con il codice NNNTS08X13, che ci dona 13$ di sconto su una spesa di 100$ ma i più succosi sono il Coupon NNNTS0820T che permette di ridurre di 20$ un prodotto di almeno 150$ e anche NNNTS08EG, che porta 50$ su una spesa di 400$. I codici sono validi fino al prossimo 10 luglio 2021.

Se non sapete quale prodotto Tronsmart acquistare ma volete comunque testarne la qualità, vi lasciamo inoltre delle offerte con codice sconto che Geekbuying ha riservato per l'evento. Abbiamo sia lo speaker Force 2, sia i nuovi auricolari TWS Apollo Air ed Air+, oltre agli iconici Tronsmart Apollo Bold e le cuffie over-ear Apollo Q10, tutti a prezzo imperdibile e soprattutto con spedizione da Europa.

Nel caso volete saperne ancora di più, vi lasciamo il link all'evento generale, cliccando qui, ma anche quello per la guida allo shopping per l'elettronica di consumo. Chicca finale, per i più fortunati il Lucky Draw indetto da Geekbuying potrebbe regalarvi un interessante Coupon Pack del valore complessivo di 100$.

