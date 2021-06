Xiaomi ha in serbo un tris di smartphone con selfie camera sotto il display

Mentre si parla tanto del prossimo modello della serie MIX e delle altre novità in arrivo per la compagnia di Lei Jun, arrivano buone nuove per chi aspetta il primo smartphone Xiaomi con la fotocamera sotto al display (un dispositivo atteso da tanto). Stando ad un noto leaker l'azienda non avrebbe in programma un solo modello… ma ben tre dispositivi!

Quasi saranno i tre smartphone Xiaomi con fotocamera sotto al display?

L'indiscrezione arriva da DigitalChatStation, uno degli insider cinesi più in voga. Stando al leaker, Xiaomi starebbe preparando tre smartphone dotati di fotocamera sotto al display di due almeno due in arrivo nel corso del 2021. Ebbene sì: sembra che quest'anno potremmo già mettere le mani su questa nuova tecnologia in salsa Xiaomi, ma ovviamente per ora manca ancora una conferma ufficiale. Il leaker fa di più e ci svela anche quando dovrebbero arrivare questi dispositivi.

A quanto pare Xiaomi avrebbe una sorta di programmazione per i prossimi mesi: durante il terzo trimestre dovrebbe arrivare il primo modello (quindi tra luglio e settembre), mentre entro la fine dell'anno ci sarà un altro dispositivo. Il terzo flagship sarà presentato nel 2022, ma sembra che la compagnia cinese sia già al lavoro su questo terminale.

Indovinare i due terminali in arrivo nel corso del 2021 non è poi così difficile. Volendo prendere per buone le indiscrezioni raccolte nelle ultime settimane, entro fine anno dovrebbero essere presentati sia il Mi MIX 4 che il secondo capitolo della serie Mi MIX Fold. I vari leaker sembrano tutti d'accordo sul fatto che la gamma Xiaomi Mi MIX introdurrà la fotocamera camera sotto al display e ciò dovrebbe avvenire sia per l'attesissimo MIX 4 che per il prossimo Fold, il quale dovrebbe essere un flagship da sogno (pieghevole e con selfie camera nel display).

Per quanto riguarda il modello in arrivo nel 2022, provabile che si parli del futuro Mi 12, di cui cominciano già a circolare le prime indiscrezioni.

