Visionox e ZTE mostrano l’evoluzione della fotocamera nel display

Dopo il traguardo raggiunto con Axon 20, da ZTE ci si aspettava che Axon 30 avrebbe rinnovato la fotocamera sotto allo schermo ma così non è stato. Il motivo è presto detto: la qualità della selfie camera di Axon 20 era ben lontana dall'essere di qualità e sarebbe stato un rischio per un Axon 30 commercializzato in tutto il mondo e non soltanto in Cina. Per questo, ZTE ha deciso di avere un approccio più canonico, realizzando un top di gamma più in linea con gli standard odierni. Questo significa uno schermo punch-hole per ospitare una selfie camera tradizionale, ma questo non significa che il produttore non stia pianificando un vero erede di Axon 20.

ZTE prepara il suo prossimo Axon con fotocamera sotto allo schermo

ZTE ha già annunciato di star lavorando in questa direzione, avendo in cantiere la fotocamera nel display di seconda generazione. Per non parlare della tecnologia di riconoscimento facciale 3D implementato sotto allo schermo. Un altro traguardo che dovrebbe essere realizzato in collaborazione con Visionox, realtà cinese specializzata nella produzione di schermi per smartphone. Forse non lo sapete, ma è proprio Visionox ad aver fabbricato lo schermo pieghevole di Huawei Mate X2, così come quello di Xiaomi Mi MIX Alpha e Mi Note 10. Per non parlare di quello del primissimo prototipo di pieghevole Xiaomi, in grado di piegarsi due volte su sé stesso.

Sempre Visionox, poi, ha dimostrato di poter fabbricare schermi con fotocamere integrate: d'altronde è proprio questa l'azienda che ha fornito i pannelli a bordo di ZTE Axon 20. Ed è proprio per questo che il nuovo schermo prototipale mostrato da Visionox è praticamente scontato che sarà quello che avremo sul prossimo ZTE Axon. Viene definita come display InV see Pro e gode di una nuova struttura dei pixel, in grado di offrire una maggiore chiarezza e meno annebbiamento per gli autoscatti realizzati. A questo punto resta soltanto da attendere i primi rumors che ci parleranno del futuro flagship ZTE.

