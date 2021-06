Xiaomi pensa ad uno smartphone che si ricarica con il suono

Dopo la ricarica wireless a distanza e la super ricarica da 200W sembra che la compagnia di Lei Jun abbia in serbo anche altre soprese per gli appassionati. Nelle scorse ore è emerso un nuovo brevetto targato Xiaomi che svela come dovrebbe funzionare la ricarica tramite onde sonore!

Xiaomi brevetta la ricarica tramite onde sonore: ecco come funziona

Ma come funziona questa nuova tecnologia brevettata da Xiaomi? Il brevetto in questione fa riferimento ad “apparecchiature per la ricarica tramite il suono, per l'accumulo di energia ed altre apparecchiature elettroniche” e l'immagine all'interno dell'articolo ci aiuta a capire il funzionamento di questa novità. Abbiamo un dispositivo elettronico adibito alla raccolta delle onde sonore, il quale trasmetterà il tutto ad altri dispositivi, in questo caso dedicati alla conversione dell'energia. Lo scopo è quello di trasformare il suono ambientale in vibrazione meccanica, quindi convertire la vibrazione in corrente alternata.

Infine la corrente alternata viene rielaborata in corrente continua per ricarica i dispositivi al termine di questa particolare “catena”. In parole povere, il suono dell'ambiente circostante può essere utilizzato per caricare un dispositivo elettronico, senza la necessità di avere una presa di corrente. La ricarica diventa quindi più semplice e soprattutto l'esperienza dell'utente ne esce migliorata di parecchio.

In realtà quest'idea di trasformare le onde sonore in energia elettrica non è nuova, ma se ne parla già da un po' di tempo: si tratta di una tecnologia legata all'utilizzo dell'ossido di zinco e alla piezoelettricità (la proprietà di alcuni materiali cristallini di generare elettricità quando soggetti ad una deformazione meccanica). Comunque per il funzionamento preciso e delle modalità di Xiaomi dovremo necessariamente pazientare dato che il brevetto non spiega tutto nel dettaglio.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu