Xiaomi Mi Piston Type-C sono una garanzia a meno di 7€

Gli auricolari cablati, oggi, sono sempre meno in vista e soprattutto sempre meno utilizzati. Se dotati però di Type-C allora cambia tutto, come nel caso degli eterni auricolari Xiaomi Mi Piston, che tornano di nuovo in offerta con codice sconto su GearBest ad un prezzo da non perdere.

Xiaomi Mi Piston Type-C: gli auricolari sono in offerta su GearBest

La conformazione dei Mi Piston Type-C riprende sostanzialmente lo stile iconico in-ear dei Piston Hybrid HD che hanno fatto il bello e il cattivo tempo dell'audio made in Xiaomi e non solo. Ma sono le specifiche a renderli davvero di qualità. Oltre ad avere l'attacco sopracitato, in cui è integrato un ottimo chipset di decodifica, sono dotati anche di ottimi driver dinamici con anello metallico.

Presente inoltre un'ottima impedenza a 32 Ohm, ma anche un range di sensibilità dai 120 ai 5 dB. Non manca inoltre un controller con microfono, ma anche un tasto funzione utile per stoppare la musica o rispondere ad una chiamata. Insomma, tutto ciò che dovrebbero avere degli aurucolari come si deve.

Trovate gli Xiaomi Mi Piston Type-C su GearBest in offerta con codice sconto all'ottimo prezzo di 6.7€, che potete ottenere con spedizione gratuita e registrata.

