Xiaomi DUKA LI-1 è il nuovo metro laser economico ed affidabile

Il brand DUKA, specializzato in misuratori laser di tutte le forme e dimensioni, torna con un'ennesima soluzione compatta, ovviamente tramite Xiaomi YouPin: il metro laser digitale LI-1 debutta in crowdfunding con una serie di migliorie, un design più stiloso ed un prezzo super accessibile.

Xiaomi YouPin presenta DUKA LI-1, il nuovo metro laser del brand

Il nuovo metro laser digitale DUKA LI-1 arriva con un look rinnovato rispetto alla precedente generazione. Il design generale è più elegante, con un display LED maggiormente ampio, una porta di ricarica Type-C e la certificazione IP54. Inoltre il dispositivo può essere acquistato sia da solo che con una pratica staffa per misurazioni ancora più accurate.

Ovviamente si tratta di un metro compatto e facile da portare con sé, dotato di un peso di soli 70 grammi ed un corpo da 20 mm di spessore.





