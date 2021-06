Neanche il tempo di aver presentato negli ultimi mesi Realme GT (che debutterà in Europa), GT Neo (anche in versione Flash), la serie Q3, Realme 8, 8 Pro e 8 5G, si parla già dei futuri smartphone del brand. Infatti, da un leak apprendiamo l'esistenza sul sito ufficiale di Realme 9, XT 3 e addirittura GT2.

Realme 9, XT 3 e GT2: cosa sappiamo di questi smartphone?

A rivelare questo interessante dettagli in merito a Realme è stato il sempre attento leaker Mukul Sharma, che ha riportato quelli che sono i placeholder proprio dei tre smartphone sopracitati. Ma cosa sappiamo ad oggi in merito? A dire il vero, molto poco, ma il sito preso in questione è quello India, quindi si tratta di smartphone che arriveranno anche nel mercato Global e probabilmente non tutti arriveranno in Cina.

Se prendiamo il modello della serie Number, Realme 9, era preventivabile arrivasse ma non che fosse nei piani di sviluppo già così presto. Per XT 3 invece sarebbe un ritorno, dopo che abbiamo avuto X2 e X2 Pro, che abbiamo recensito, che sono succeduti proprio al primo XT, un medio-gamma molto apprezzato proprio in India. Curioso che per questo modello ci sia già un'idea di prezzo, circa 124€ al cambio (10.999 rupie) ma il leaker assicura sia un prezzo placeholder. Infine, Realme GT2, che quindi rappresenta una sorta di continuità di una serie che ha riscosso parecchi successi e scuote la curiosità degli utenti Global, in procinto di averlo anche nei loro mercati.

Insomma, pare proprio che Realme abbia le idee ben chiare su quello che sarà il prossimo futuro, che si avvarrà di prodotti molto probabilmente 5G e che potrebbero seguire il trend annunciato dal brand nel summit delle scorse ore, in cui si annunciava li arrivo di smartphone con tale connettività a prezzi molto accessibili.

