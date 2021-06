Xiaomi Mi Watch Revolve Active annunciato, ma già lo conosciamo bene

Arriva un nuovo smartwatch di Xiaomi destinato all'India, con il nome di Mi Watch Revolve Active, e no, non si tratta di un modello inedito che potrebbe trovare spazio anche da noi: tutti gli indizi puntano in direzione di un rebrand e di un dispositivo che noi occidentali conosciamo fin troppo bene. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo “nuovo” indossabile!

Xiaomi Mi Watch Revolve Active: tutto quello che sappiamo

Tramite un annuncio ufficiale la divisione indiana della compagnia ha rivelato la data di uscita del nuovo indossabile Xiaomi Mi Watch Revolve Active. Il debutto è previsto per il prossimo 22 giugno ma non sembra che si tratterà di un dispositivo inedito. Ma procediamo con ordine: lo smartwatch arriva con un ampio display circolare e due pulsanti sul lato destro; inoltre il sito ufficiale ha già confermato la presenza di varie funzioni, come il supporto SpO2 e Vo2 Max, il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, oltre che quello dedicato all'allenamento e ai vari sport.

Si tratta di una versione “migliorata” di Mi Watch Revolve, dispositivo lanciato in India a settembre 2020 come versione Global di Mi Watch Color cinese. Un preambolo necessario per arrivare all'attuale modello Revolve Active, in arrivo sul mercato: in base a quanto si evince, pare che il dispositivo non sarà altro che il nostro Xiaomi Mi Watch, in vendita in Europa e in Italia da gennaio 2021 (lo vedete nell'immagine in basso).

Insomma, si tratterebbe quindi di un rebrand per l'India con il nome di Xiaomi Mi Watch Revolve Active, ma ovviamente per avere la certezza assoluta dovremo necessariamente attendere l'evento di lancio del 22 giugno.

Per destreggiarvi nel complesso mondo degli smartwatch di Xiaomi (che pare quasi un settore di studio) e per conoscere cosa cambia tra il nostro Mi Watch e il Revolve indiano vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, con tutte le differenze tra gli smartwatch del brand cinese.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu