Dopo l'annuncio del debutto di Xiaomi nel settore delle auto, potrebbe profilarsi all'orizzonte una nuova avventura per la compagnia. Di recente è spuntato il marchio registrato Xiaomi Travel, un nome che apre molteplici porte ma che potrebbe anche generare un po' di confusione.

Xiaomi Travel: nuovo marchio registrato per la compagnia cinese

La casa di Lei Jun offre un ampio ventaglio di prodotti dedicati ai viaggi, in particolar modo per quanto riguarda le valigie. Abbiamo sia brand satelliti – come 90 FUN – in grado di offrire tantissime soluzioni; a queste si aggiungono gli stessi prodotti realizzati dalla compagnia (ad esempio la serie Suitecase), tra cui troviamo perfino valigie pensate apposta per i più piccoli. Fatta questa premessa, non è da escludere che il marchio Xiaomi Travel faccia riferimento proprio ad una gamma di prodotti ed accessori da viaggio.

L'azienda ha registrato in patria il nome Xiaomi Travel – lo scorso 21 aprile – ma purtroppo i documenti dedicati non svelano nulla in merito alla natura del progetto. Potrebbe trattarsi – come ipotizzato – di una serie di prodotti, ma anche di servizi (magari proprio dedicati ai viaggi).

Di certo il brand ha già mostrato un certo interesse verso altre tipologie di mercato, ben oltre quello tech (smartphone, notebook, IoT e così via). Si pensi appunto al settore delle auto elettriche, primo passo di Xiaomi verso qualcosa di più. Comunque non appena ne sapremo di più su questa novità provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.

